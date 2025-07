Sénégal: Coupe du pays Génération Foot noie le Jaraaf et s'offre un troisième trophée

Génération Foot a donné des couleurs à sa saison en s'emparant ce dimanche au stade Léopold Senghor, la Coupe du Sénégal. Les Académiciens sont venus au bout de Jaraaf sur la marque de 1 à 0. Ils inscrivent leur nom pour la troisième fois dans le palmarès de ce trophée majeur après 2015 et 2018.

L'équipe de Génération Foot s'est emparée ce dimanche, les derniers lauriers de la saison de football en remportant ce dimanche au stade Léopold Senghor de l'édition 2025 de la Coupe du Sénégal. Les Académiciens ont réussi le minimum en s'imposant sur la plus petite des marques. Malgré une bonne entame et une nette domination dans l'animation du jeu, les « Vert et Blanc » ont surpris dés la 15 e minutes suite à une perte de balle exploitée par Abdoulaye Ba. Sa frappe ne laissera aucune chance au portier Cheikh Lô Ndoye. Menés, le Jaraaf réagit mais bute sur un bloc défensif bien regroupé autour du solide défenseur Justin Mendy.

Après la pause, les Grenats de Boubacar Gadiaga gagnent la bataille de récupération du milieu de terrain et procèdent à de rapides contre-attaques. Comme celle de Mouhamed Dieng ( 56 e ) contré inextrémis par un défenseur du Jaraaf. Le coach des « Vert et Blanc » Malick Daff tente de redonner plus d'allant à son secteur offensif en effectuant plusieurs changements. Le Jaraaf pousse mais bute devant le gardien Idrisse Ndiaye.

Ses attaquants ont mis en échec. S'ils ne manquent pas tout simplement de chance surtout après ce mais refusé pour une position de hors-jeu. Rentré à la 78 e minute, Souleymane Oualy apporte plus de percussions dans les attaques et permet aux champions du Sénégal de multiplier les occasions franches dans la surface des Grenats. Les coéquipiers de Saer Gaye, Rémi Bocandé et Koité n'auront pas assez de marges et ne profiteront pas des 11 minutes de temps additionnel.

Génération Foot tient la pression et maintiendra son avance pour finalement remporter le gain de la partie et prive du coup le Jaraaf d'un 5e doublé Coupe- Championnat. Quant à l'équipe du président Mady Touré, elle garnit son armoire de trophées avec une 3e Coupe du Sénégal après 2015 et 2018.