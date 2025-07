Sénégal: La section Lettres-EBAD du SAES se penche sur les 'problèmes structurels' de l'UCAD

Dakar — La section Lettres-Ecole des Bibliothécaires et Archivistes documentalistes (EBAD) du Syndicat autonome de l'enseignement supérieur (SAES) a entamé, lundi, à Dakar, une rencontre de deux jours consacrée à l'étude des "problèmes structurels" de l'université Cheikh-Anta-Diop (UCAD).

"Le but de cette initiative est surtout de mobiliser les militants et de montrer que le SAES, au-delà de ses revendications, est une organisation qui veut contribuer au développement de la communauté, à l'épanouissement de tous et à l'apaisement de l'espace universitaire", a expliqué Aminata Aïdara, la secrétaire générale de la section Lettres-EBAD du SAES.

Cette rencontre est "une opportunité" que se donnent les militants de cette section du Syndicat autonome de l'enseignement supérieur pour trouver des solutions aux "problèmes structurels qui plombent l'université Cheikh-Anta-Diop", a dit Mme Aïdara.

"Ce sera, donc, un moment important d'échanges sur les crises académiques en vue de la pacification de l'espace universitaire", a-t-elle ajouté.

Il s'agira aussi de discuter des problèmes liés au budget, à l'orientation, à la massification, à l'employabilité, aux infrastructures, etc., selon la secrétaire générale de cette section syndicale réunissant les enseignants de la faculté des lettres et des sciences humaines, ainsi que ceux de l'École des bibliothécaires, archivistes et documentalistes de l'UCAD.

Une randonnée pédestre figure dans le programme de la rencontre.

"Le SAES en marche pour la santé et l'environnement" est le thème de cette activité sportive.

Mamadou Bouna Timéra, le doyen par intérim de la faculté des lettres et des sciences humaines, salue l'organisation de cette concertation. "Associer toutes les composantes de l'université à cette réflexion a une signification importante, parce que ça permet de réfléchir à nos problèmes et de leur trouver des solutions", a dit M. Timéra.