Afrique: Le Secrétaire Général satisfait des préparatifs du CHAN 2024

Le Secrétaire Général de la Confédération Africaine de Football (CAF), Véron Mosengo-Omba, a exprimé son entière satisfaction quant aux préparatifs du Championnat d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies (CHAN) 2024, coorganisé par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda, à seulement deux semaines du coup d'envoi.

M. Mosengo-Omba effectue une visite au Kenya et en Tanzanie afin de rencontrer les membres du Comité Local d'Organisation (LOC) en vue du coup d'envoi prévu le 2 août au stade Benjamin Mkapa.

Le stade Kasarani de Nairobi, qui a bénéficié d'importantes rénovations grâce à l'investissement du gouvernement kényan, accueillera la finale de la compétition le 30 août 2025.

Le Secrétaire Général a déclaré : « Un travail considérable et des progrès significatifs ont été réalisés par les trois pays - Kenya, Tanzanie et Ouganda - ces derniers mois, en étroite collaboration avec les équipes de la CAF présentes sur le terrain depuis un certain temps. Je tiens à saluer l'engagement des gouvernements ainsi que des dirigeants des fédérations membres de ces trois nations. Aujourd'hui, j'ai inspecté les stades principaux, Kasarani et Nyayo, ainsi que plusieurs infrastructures d'entraînement. Il ne subsiste plus de question sur l'état de préparation des sites ; nous nous concentrons désormais sur les derniers détails pour que tout soit parfaitement en place d'ici le 2 août 2025. Demain, je me rendrai en Tanzanie, pays hôte du match d'ouverture. »

M. Mosengo-Omba était accompagné de Nicholas Musonye, président du LOC ; Harold Ndege, secrétaire général de la Fédération Kényane de Football (FKF) ; et Evans Achoki, secrétaire administratif au Ministère de la Jeunesse, de l'Économie Créative et des Sports.

Outre la cérémonie de clôture au stade Kasarani, le Kenya accueillera l'ensemble des matchs du groupe A, répartis entre les stades Kasarani et Nyayo.