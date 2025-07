Ile Maurice: «Revoir l'éducation dispensée aux jeunes»

Dans son rapport publié en juillet, intitulé «L'éducation perçue par la Gen Z», StraConsult met en lumière le système éducatif mauricien comme étant «inadapté aux besoins du pays». Dans son introduction, le rapport aborde l'inefficacité des réformes éducatives - tous gouvernements compris - quant à la qualité de l'éducation dispensée aux cycles primaire, secondaire et tertiaire. Il établit également un lien entre les besoins des entreprises et les compétences des jeunes, soulignant l'inadéquation entre les deux, ainsi que des lacunes tant sur le plan technique que comportemental.

L'échantillonnage et les résultats

L'étude a été réalisée dans la période mars-avril 2025 auprès d'un échantillon de 800 jeunes âgés de 18 à 29 ans. 55 % des personnes interrogées considèrent l'éducation comme leur principale préoccupation. Cette proportion est encore plus élevée chez les jeunes de 18 à 20 ans (63 %) et chez ceux qui sont actuellement étudiants (67 %). 18 % seulement des jeunes de 18 à 29 ans estiment que l'éducation actuelle prépare efficacement la génération Z aux défis futurs. À l'inverse, 49 % considèrent que l'éducation ne les prépare pas du tout ou pas vraiment aux défis auxquels ils auront à faire face à l'avenir.

Collaboration avec le secteur privé

Le rapport conclut en recommandant aux autorités de «revoir la qualité et le contenu de l'éducation dispensée aux jeunes». Ceci leur permettra de faire face aux défis futurs et de s'armer pour le monde du travail. Le rapport préconise aussi une collaboration entre le secteur éducatif et le secteur privé afin «d'assurer une meilleure harmonisation entre l'enseignement et les attentes des entreprises». Ceci peut se faire à travers un curriculum qui connecte les apprentissages scolaires aux réalités du monde professionnel: «L'intégration dans le curriculum secondaire et tertiaire des stages ou immersions régulières en entreprise.»

Depuis 1998, StraConsult fournit des services de conseil aux entreprises du secteur privé, aux agences du secteur public, aux organismes de recherche, aux petites et moyennes entreprises ainsi qu'aux organisations internationales à Maurice et en Afrique. L'entreprise mène les principales activités liées aux enquêtes, notamment le travail de terrain, la gestion et l'analyse des données ainsi que la diffusion des résultats.