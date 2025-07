Ile Maurice: Niticha Parsand Goffart, une artiste mauricienne à la conquête du monde

Depuis 2023, World Art Tour, la collection haute en couleurs de Niticha Parsand Goffart, fait rayonner l'âme de Maurice à travers les continents. Tons éclatants, textures intenses, figures puissantes : l'univers de l'artiste est immédiatement reconnaissable. Ses toiles ne se contentent pas de représenter, elles racontent. Chaque visage peint devient un fragment d'histoire, une évocation sensible de l'identité mauricienne, plurielle et vivante.

Inspirée par les gens du quotidien, les marchands, pêcheurs, grands-mères ou encore agriculteurs, Niticha Parsand Goffart transcende ces figures familières à travers un geste pictural expressif. Le vent, le soleil et la mer semblent traverser ses oeuvres, portées par des traits amples et une matière vibrante. Ses portraits sont autant de manifestes silencieux pour la résilience, la chaleur humaine, la mémoire et la diversité.

Son moment décisif ? Une apparition historique à Times Square, New York. Elle y devient la première artiste mauricienne à illuminer les écrans géants de l'une des places les plus emblématiques du monde. Une consécration personnelle, mais aussi une percée majeure pour l'art contemporain mauricien sur la scène internationale.

Son voyage a commencé à Madrid. «C'était un projet qui trottait dans ma tête depuis un moment, et puis je me suis dit que j'allais me lancer car je voulais voir comment cela se passe à l'étranger. C'est là que je vois un "open call" de Madrid. Je m'inscris. La réponse est positive. Finalement, ils sont si professionnels que cela n'a pas été aussi compliqué.»

Après Madrid, World Art Tour a voyagé à Tokyo, puis à Paris et à Los Angeles, en juillet 2025. À chaque étape, l'artiste s'imprègne de l'énergie des lieux visités. En Espagne, elle puise dans l'imaginaire de Gaudí et Miró ; au Japon, elle explore la puissance du silence; en France, elle retrouve l'héritage des maîtres classiques ; aux États-Unis, elle embrasse l'effervescence urbaine.

«C'était une magnifique expérience. J'étais en présentiel dans trois pays soit à Madrid, Tokyo et Paris et à chaque fois l'expérience était différente. J'ai beaucoup aimé rencontrer les artistes et partager avec eux. Outre mes tableaux à chacune de mes expositions j'emmenai aussi des souvenirs de Maurice tels que des petites sucreries de Maurice ou encore des porte-clefs. Cela été très apprécié», explique l'artiste.

Ses sources d'inspiration de ses voyages se concrétisent aujourd'hui dans une nouvelle étape : une exposition prévue à Maurice en novembre à Ruisseau Créole, à Rivière-Noire. «Je prévois d'exposer une quinzaine d'oeuvres. Certaines de mes expositions à l'étranger et d'autres que je vais produire», explique l'artiste. Ce sera l'unique occasion de découvrir sa collection avant qu'elle ne reparte en tournée internationale en 2026, notamment à Rome.

Mais l'artiste ne s'arrête pas là. Pour la première fois, elle présentera une ligne de vêtements, inspirée de ses voyages, qui sera également dévoilée lors d'un défilé inédit mêlant art visuel et mode. Cette fusion promet un moment de créativité hors normes, où les toiles deviennent textiles et les cultures se rencontrent sur le podium.

«Les designs sont déjà faits. Ce sera un mariage de tout ce que j'ai vu. J'ai trouvé que l'exposition de tableaux n'allait pas suffire pour m'exprimer. Le défilé est aussi prévu pour novembre. La collection mettra en avant le hippie chic ce sera tout en couleurs accompagné de bijoux avec l'influence de Tokyo, de Madrid et de Maurice. Sur ce projet je suis accompagnée d'une personne qui a travaillé dans le textile pendant 14 ans», explique-t-elle.

Aujourd'hui, Niticha Parsand Goffart est plus qu'une artiste : elle est devenue ambassadrice de l'art mauricien et agit comme mentor pour une nouvelle génération de créateurs. À travers son parcours, elle trace un chemin vers le monde, avec, toujours, Maurice au coeur.