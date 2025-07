Ile Maurice: Produits alimentaires, alcool et tabac - Ces dopeurs de l'indice des prix

L'indice des prix à la consommation (IPC) a atteint 108,2 en juin, contre 106,8 en mars. Cela représente une hausse de 1,3 %, soit une progression de 1,4 point sur le trimestre, selon les données publiées par Statistics Mauritius.

Sur une base mensuelle, l'augmentation a été progressive: +0,3 point en avril, +0,1 point en mai, et +1,0 point en juin. Cette évolution est principalement attribuée à la hausse des prix des boissons gazeuses, des légumes, de plusieurs produits alimentaires, et plus particulièrement celle des produits alcoolisés et du tabac, dans le sillage des mesures budgétaires annoncées pour l'exercice 2025-26.

L'item «alimentation et boissons non-alcoolisées» a enregistré une hausse de 0,9 % entre mars et juin. Les majorations les plus marquées ont été observées sur les boissons gazeuses (+26,7 %), les produits chocolatés (+6,1 %), les jus et sirops (+6,0 %), les oeufs (+3,4 %), les fruits (+2,4 %) et les légumes (+1,6 %).

En revanche, des baisses ont été notées sur certains produits comme le gingembre (-11,3 %), les herbes culinaires (-13,4 %), les légumes en conserve (-8,8 %) et l'huile de cuisson (-2,5 %).

Flambée après le Budget

La hausse la plus marquée concerne les «boissons alcoolisées et tabac», en progression de 8,6 %. Les prix des cigarettes ont augmenté de 8,2 %, ceux de la bière de 10,7 %, du rhum de 9,1 % et du whisky de 7,5 %.

Restauration en hausse, ameublement en baisse

Du côté de la restauration, les tarifs ont crû de 2,2 %. Cette évolution est due à la hausse des prix des repas préparés, que ce soit dans les snacks (+2,7 %) ou les restaurants (+4,2 %). Idem pour les autres produits alimentaires prêts à consommer (+2,7 %). À noter, cependant, une diminution des valeurs dans les hôtels (-6,0 %).

À l'inverse, les prix sous l'item «ameublement, équipement ménager et entretien courant» ont diminué de 0,3 %.

Autres variations

Des augmentations ont aussi été relevées dans les secteurs de la santé (+0,3 %), du transport (+0,2 %), des loisirs (+0,3 %) et des vêtements (+0,1 %). Ces hausses concernent principalement les lunettes, certains médicaments, les véhicules et les billets d'entrée dans les parcs de loisirs.

En revanche, il y a un léger recul dans le secteur «Information et communication» (-0,1 %), en raison de la réduction des prix des équipements audiovisuels, et «Soins personnels et autres services» (-0,1 %).

Inflation annuelle en repli

Le taux d'inflation global pour les douze mois se terminant en juin s'établit à 2,9 %, contre 4,5 % pour la même période l'an dernier. Hors boissons alcoolisées et tabac, l'inflation annuelle atteint 3,2 %, en légère baisse par rapport aux 4,1 % enregistrés en 2024.

Sur l'année civile 2024, l'inflation globale était chiffrée à 3,6 %, après un pic de 7,0 % en 2023. Le taux pour 2024 reste à 3,6 %, même en excluant l'alcool et le tabac, contre 6,6 % en 2023. Cette tendance pourrait refléter une stabilisation des prix, malgré quelques hausses sectorielles notables.

Taux inférieur à l'Inde et l'Afrique du Sud

À titre comparatif, l'inflation à Maurice en 2024 (3,6 %) reste supérieure à celle observée dans plusieurs pays partenaires. En France, le taux était de 2,3 %, au Royaume-Uni de 2,5 %, à Singapour de 2,4 % et aux États-Unis de 3,0 %. Certains pays ont affiché des taux très faibles, comme la Chine (0,2 %) et les Seychelles (0,2 %). À l'inverse, l'Inde (4,7 %) et l'Afrique du Sud (4,4 %) ont enregistré des niveaux plus élevés que Maurice.