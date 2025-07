Ile Maurice: Le déficit commercial se creuse à Rs 17 milliards

L'économie mauricienne continue d'afficher une balance commerciale structurellement déficitaire. Selon les dernières statistiques publiées pour le mois de mai 2025, les exportations totales de marchandises se sont élevées à Rs 10 milliards, marquant une hausse de 18 % par rapport à avril 2025. Toutefois, elles sont en léger recul de 3 % comparé à mai 2024. Cette performance est principalement attribuable à la progression des exportations domestiques (+22,7 % par rapport à avril), tandis que les réexportations ont diminué.

Les importations, pour leur part, ont poursuivi leur trajectoire ascendante, atteignant Rs 27,2 milliards, soit une augmentation de 1 % par rapport à avril 2025 et de 8,7 % comparé à mai 2024. Cette dynamique a porté le déficit de la balance commerciale à Rs 17 milliards en mai 2025, en baisse de 6,8 % par rapport au mois précédent, mais en hausse de 16,9 % annuellement. Le dernier exercice budgétaire a fait état d'un large déficit commercial de Rs 203,7 milliards, représentant 29,4% du Produit intérieur brut (PIB) pour l'année fiscale 2024-25.

Du côté des importations par catégories, les produits alimentaires et animaux vivants ont coûté Rs 5 milliards, ce qui représente une part significative du total, reflétant la dépendance alimentaire persistante du pays. Les achats de carburants et de lubrifiants ont atteint Rs 6 milliards, une charge lourde sur la facture extérieure. Les importations de machines et équipements de transport, essentielles à l'investissement productif, se sont élevées à Rs 6,7 milliards.

En ce qui concerne les exportations hors carburants, la performance a été tirée par les produits manufacturés divers, représentant Rs 1,9 milliard, et autres biens manufacturés (matériaux) avec Rs 954 millions. À noter également une contribution non négligeable des produits chimiques (Rs 384 millions) et des marchandises alimentaires (Rs 2,9 milliards).

Les principaux partenaires commerciaux restent largement concentrés sur quelques pays. Du côté des exportations, l'Afrique du Sud s'impose comme le premier marché (Rs 883 millions), suivi des États-Unis (Rs 743 millions), de Madagascar, du Royaume-Uni, de la France et de l'Espagne. Ensemble, ces six pays absorbent plus de 58 % des exportations mauriciennes.

Pour les importations, la Chine domine largement avec une facture de Rs 4,9 milliards, représentant 18,1 % du total, suivie des Émirats arabes unis (Rs 4,4 milliards) et de l'Inde (Rs 2,3 milliards). La France et l'Afrique du Sud complètent le top 5, ce qui reflète une forte dépendance vis-à-vis de l'Asie et du Moyen-Orient pour les biens de consommation et les intrants stratégiques.

Ces chiffres confirment que malgré une reprise encourageante des exportations, le déséquilibre structurel du commerce extérieur persiste. La vulnérabilité du pays aux fluctuations des prix mondiaux, notamment de l'énergie et des produits alimentaires, appelle à une stratégie de diversification des exportations et de substitution des importations. La compétitivité des secteurs exportateurs et l'autosuffisance alimentaire devraient rester des priorités économiques.