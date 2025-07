Afrique: Egypte-Congo - Des relations bilatérales vieilles de plusieurs décennies

L'ambassadrice de la République arabe d'Egypte en République du Congo, Imane Yakout, a salué, le 18 juillet à Brazzaville, à l'occasion du 73e anniversaire de la fête nationale de son pays, les relations bilatérales historiques qui lient les deux pays depuis les années 60 après l'indépendance du Congo.

« Ces relations s'étendent sur plusieurs volets: économique, culturel, de sécurité et de défense. Un pilier très important dans les relations bilatérales est celui de la formation que l'Agence égyptienne de partenariat pour le développement offre dans plusieurs domaines, entre autres, la défense et la sécurité », a déclaré Imane Yakout, en présence du ministre conjolais des Affaires étrangères, Jean Claude Gakosso; de plusieurs autres autorités et des stagiaires ayant reçu récemment une formation en Egypte.

L'ambassadrice a indiqué que la révolution du 23 juillet 1952 incarnait les rêves et les aspirations du peuple égyptien envers les principes de souveraineté, de justice sociale et de développement. Cette révolution lui a permis de relever plusieurs défis face auxquels il a montré une vraie volonté et une résilience pour les résoudre et en sortir plus fort.

D'après Imane Yakout, il existe aujourd'hui des projets majeurs qui marquent une priorité pour les autorités égyptiennes afin de les réaliser dans des meilleurs délais. Au nombre de ceux-ci figurent le projet de la centrale nucléaire d'El- Dabaa avec l'expertise et la technologie russes ; le projet de la ville d'El Alamein et la construction de la ville de Ras El Hekma sur la côte-Nord de l'Egypte.

« Je suis fière de dire que l'Egypte témoigne aujourd'hui les fruits d'une série de projets économiques et de développement qu'elle a entamée, et qui est axée sur la diversification de l'économie et la transition vers une économie verte encadrée par la stratégie de développement durable : vision d'Egypte 2030 », s'est réjouie la diplomatie égyptienne.

Evoquant, par ailleurs, les combats menés pars son pays au profit du continent et du peuple africain, elle a souligné le rôle crucial joué par l'Egypte dans la mise en avant des négociations à l'adoption d'un accord décisif visant à financer les pertes et préjudices subis par les pays vulnérables durement touchés par les inondations, les sécheresses et autres catastrophes climatiques.

De même, a-t-elle précisé, l'Egypte a veillé à ce que le sujet de création d'un fonds pour les pertes et dommages soit une priorité lors des discussions, soulignant son importance pour les pays en développement et les plus vulnérables.

« Sur le plan international, mon pays a toujours joué un rôle essentiel dans les initiatives du maintien de la paix et la reconstruction des pays en détresse, tout en respectant la souveraineté des pays, ainsi que son rôle de médiateur dans les dossiers qui affectent la stabilité et la paix mondiales », a rappelé la diplôme. Elle a cité en exemple la place qu'occupe l'Egypte dans le conflit israélo-palestinien depuis 1948, et qui s'aligne avec ses efforts de cessez-le-feu à Gaza depuis le 7 octobre 2023, mais aussi les aides humanitaires fournies au peuple de Gaza.