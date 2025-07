Congo-Brazzaville: Championnat national Ligue 1 - La Fécofoot acte la montée de Red star et KFA

Le championnat national Ligue 1 pour le compte de la saison 2025-2026 dont le démarrage est prévu le 15 septembre se jouera à seize équipes contre quatorze précédemment. La Fédération congolaise de football (Fécofoot) a validé à titre exceptionnel cette formule le 19 juillet au cours de sa réunion du Comité exécutif.

Red star et Kouilou football académie (KFA), les équipes classées respectivement premières de zones A et B de la Ligue accèdent directement en Ligue 1. La seizième équipe sera attribuée au vainqueur de la double confrontation sur un terrain neutre qui opposera les deux équipes classées deuxièmes de la Ligue 2 à savoir le RCB et ASP.

« Cette mesure exceptionnelle a été adoptée en raison de la perturbation subie par les compétitions nationales, de l'arrêt du Championnat de la Ligue 2 et de la non-organisation de la Coupe du Congo sur deux années successives », précise le communiqué.

Le Championnat national de la Ligue 2 est quant à lui maintenu à quatorze équipes dans chacune des deux zones. Par contre, pour déterminer l'équipe championne du championnat national du football féminin qui devra représenter le Congo aux compétitions internationales, la Fécofoot s'est prononcée en faveur de l'organisation des play off. « Cependant l'équipe championne devra remplir les conditions de la licence des clubs dames notamment la qualification des entraîneurs assujetties aux exigences de la CAF », indique le communiqué.

Les Diables rouges dames des catégories U-17 et U-20 quant à elles attendent le calendrier de Fatshi cup qui n'est pas encore déterminé.

« Cette session du Comité exécutif revêt une importance particulière : elle intervient à un moment charnière de notre calendrier sportif car nous devons finaliser les préparatifs de la nouvelle saison 2025-2026 et les aspects techniques, logistiques et organisationnels de notre préparation au Championnat d'Afrique des nations (Chan). Notre mission est claire : bâtir un football national fort, plus crédible et capable de faire rêver nos jeunes talents et nos supporters », a déclaré Jean Guy Blaise Mayolas, président de la Fécofoot dans son mot d'ouverture.

C'est ainsi que faisant le rapport administratif et technique sur la préparation des Diables rouges au Championnat d'Afrique des nations, le comité exécutif a rappelé que l'équipe nationale en pleine phase de préparation est internée au Centre technique d'Ignié, précisant par ailleurs que sur le plan administratif, une difficulté subsiste notamment « certains joueurs ne disposent pas à ce jour de passeports. Le dernier délai pour l'enregistrement définitif des joueurs est fixé par la CAF au 23 juillet 2025. »

Pour la suite de la préparation, les Diables rouges locaux qui pourront disputer une double confrontation amicale contre les Léopards de la République Démocratique du Congo, n'ont en revanche pas pu prendre part au tournoi organisé par la CECAFA Arusha en Tanzanie ainsi qu'au tournoi de Douala, faute principalement de titres de transport.

La Fécofoot a, par ailleurs, annoncé pour le 20 septembre la tenue de son assemblée générale ordinaire.