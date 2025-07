Ile Maurice: Les pins meurent à Mare-aux-Vacoas mais la forêt se régénère

Depuis quelques mois, les visiteurs de Mare-aux-Vacoas observent un phénomène qui soulève inquiétudes et interrogations : de nombreux pins brunissent, perdent leurs aiguilles et semblent dépérir. Mais faut-il vraiment s'alarmer ?

Selon le conservateur des Bois et forêts de Maurice, il n'y a pas lieu de paniquer.«Il s'agit d'un phénomène tout à fait naturel», affirme-t-il. En effet, à Maurice, en raison du climat tropical humide, la durée de vie des pins est estimée entre 40 et 60 ans - bien plus courte que celle de leurs homologues en Europe ou dans les régions tempérées où le froid leur assure une longévité accrue.

Ce vieillissement des pins n'est donc pas un signe de négligence ni de maladie, mais plutôt un processus biologique attendu. D'ailleurs, les autorités forestières avaient déjà anticipé ce moment depuis plusieurs années. «En 2011, on avait empêché l'abattage de ces arbres pour certains projets. Aujourd'hui, leur fin de vie approche, mais même morts, ces arbres ont encore de la valeur», explique le conservateur. En effet, le bois de pin est très recherché, notamment pour la construction, l'ameublement ou même la création d'objets artisanaux.

Mais au-delà de la gestion des arbres mourants, un projet de reboisement ambitieux est en cours. Un plan de replantation est déjà en place, mené en étroite collaboration avec plusieurs organisations non gouvernementales locales. Ensemble, ils travaillent non seulement à la régénération de la forêt, mais aussi à sa réinvention. L'un des projets phares est la création d'un healing forest, une forêt du bienêtre, inspirée des pratiques asiatiques de sylvothérapie, où la nature devient un espace de ressourcement physique et mental.

Plus encore, une initiative éducative originale vient renforcer cette dynamique verte. Dans environ 500 écoles à travers l'île, chaque enfant recevra un jeune plant d'arbre issu des pépinières forestières. Pendant un an, ils auront la responsabilité d'en prendre soin. Puis, viendra le temps de le replanter, devenant ainsi les acteurs directs de la régénération des forêts mauriciennes. «Un jour, quand ils seront adultes, ils pourront se dire : Cet arbre, c'est moi qui lui ai donné vie», confie le conservateur avec émotion.

Ce que certains perçoivent aujourd'hui comme une perte est en réalité un cycle de transition. Une forêt meurt, mais une autre est déjà en train de naître - plus diversifiée, plus résiliente et portée par une nouvelle génération de gardiens de la nature.