La Banque africaine de développement et le SEFA investissent 40 millions de dollars dans la plateforme de capital-investissement Zafiri pour accélérer l'accès aux énergies renouvelables en Afrique

Le Conseil d'administration de la Banque africaine de développement a approuvé un investissement de 40 millions de dollars dans le projet Zafiri, une plateforme de capital-investissement transformatrice et une initiative phare de la Mission 300. Cet investissement accélérera l'expansion de l'accès aux énergies renouvelables en Afrique.

Zafiri, développé conjointement par la Banque, le Groupe de la Banque mondiale et d'autres partenaires, vise à remédier à la pénurie critique de capitaux propres patients et à long terme, nécessaires pour dérisquer et développer à grande échelle des solutions d'énergies renouvelables décentralisées (ERD) pour les communautés mal desservies du continent.

L'énergie renouvelable décentralisée est le moyen le plus rapide, le plus rentable et le plus durable d'élargir l'accès à l'électricité dans les zones rurales d'Afrique. Contrairement aux réseaux centralisés, les solutions d'ERD, telles que les mini-réseaux et les systèmes solaires domestiques autonomes, peuvent être déployées rapidement et à moindre coût, même dans les zones reculées ou fragiles.

Dans le cadre de la Mission 300, qui vise à raccorder 300 millions de personnes supplémentaires à l'électricité d'ici 2030, l'ERD jouera un rôle central pour garantir qu'aucune communauté ne soit laissée pour compte. Ces systèmes décentralisés sont modulaires, évolutifs et parfaitement adaptés à la dispersion des populations et aux défis géographiques du continent. Plus de la moitié des nouveaux raccordements à l'électricité d'ici 2030 devraient provenir de l'ERD.

Zafiri est structuré comme un véhicule de capital permanent avec une capitalisation cible d'un milliard de dollars, levée par étapes. La phase 1 vise un total de 300 millions de dollars d'engagements, répartis en parts égales entre les actions de premier rang et les actions de deuxième rang, ces dernières servant de catalyseur clé pour attirer le secteur privé sur ce marché à haut risque et sous-capitalisé.

La contribution de 40 millions de dollars de la Banque africaine de développement se compose de 30 millions de dollars en actions de premier rang provenant de son bilan et de 10 millions de dollars en actions de second rang provenant du Fonds pour l'énergie durable en Afrique (SEFA), un fonds spécial multidonateurs géré par la Banque.

« Zafiri est une plateforme catalytique qui fera partie intégrante de la stratégie de la Banque visant à accélérer l'accès universel à l'énergie moderne en Afrique. À seulement cinq ans de l'objectif de la Mission 300, qui vise à atteindre 300 millions de raccordements à l'électricité supplémentaires d'ici 2030, cette initiative offre une solution opportune et innovante pour mobiliser des capitaux privés à fort impact », a déclaré Kevin Kariuki, vice-président chargé de l'Électricité, de l'Énergie, du Climat et de la croissance verte à la Banque africaine de développement.

Wale Shonibare, directeur des Solutions financières, de la Politique et de la régulation de l'énergie, a décrit Zafiri comme le plus important engagement de capitaux patients en faveur du secteur africain des ERD à ce jour. Il a ajouté qu'il illustre la manière dont un financement mixte structuré peut débloquer des capitaux commerciaux tout en offrant un accès à l'énergie inclusif et résilient au climat sur l'ensemble du continent.

Le projet Zafiri comblera le manque de capitaux propres à long terme qui freine la croissance du secteur des ERD en Afrique, a déclaré Daniel Schroth, directeur des Énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, ajoutant qu'en ancrant la tranche des capitaux propres de second rang, le SEFA contribue à attirer des investissements privés à grande échelle.

Zafiri s'aligne sur la stratégie décennale de la Banque (2024-2033) visant à promouvoir l'investissement privé dans les infrastructures énergétiques, dans les « High 5 », notamment « Éclairer l'Afrique et l'alimenter en énergie », « Industrialiser l'Afrique » et « Améliorer la qualité de vie des populations en Afrique », et dans le New Deal pour l'énergie en Afrique. Il contribue également aux objectifs d'atténuation et d'adaptation dans le cadre de la politique et de la stratégie de la Banque en matière de changement climatique et de croissance verte, et soutient les objectifs du SEFA et de la Stratégie de développement du secteur privé (PSDS) visant à mobiliser des capitaux propres pour les investissements dans les énergies propres et l'efficacité énergétique. Zafiri s'inscrit également dans le Cadre d'investissement en fonds propres de la Banque et représente une approche pionnière du financement mixte pour la transition énergétique en Afrique, ainsi qu'une étape cruciale vers l'accès universel à l'énergie.