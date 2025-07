Congo-Brazzaville: Littérature - Bernard Moussoki présente trois ouvrages

Un séminaire littéraire a été organisé, le 19 juillet, au musée Cercle africain de Pointe-Noire autour des trois oeuvres littéraires de Bernard Moussoki sur l'initiative du café Prud'homme.

« Dieu nous parle », tome 1 et 2, et «Le devoir de s'asseoir - Construire l'unité du couple», tome 1 , sont les trois ouvrages publiés aux Editions Vérone qui ont été au coeur des échanges entre l'écrivain, Bernard Moussoki, et les critiques littéraires ainsi que le public. Des échanges enrichissants et constructifs qui ont édifié le public qui a pris une place active aux débats dans un esprit participatif.

Sous la critique d'Arnaud Mitamona, Olive Makosso, Clalixte Mikala Moutsinga et Yvon Wilfrid Lewa-Let Mandah, les trois ouvrages ont fait l'objet d'échanges étayés d'exemples vivants. « Dieu nous parle », tome 1, invite le lecteur à entrer en communion avec Dieu le père, Dieu le fils, et Dieu le Saint-Esprit qui sont une seule personne de la trinité et à connaître car chacun a une place précise dans la hiérarchie divine. Le tome 2 est un assemblage de psaumes déchiffrés offrant une vue générale de chacun des 150 personnes de la Bible.

En décryptant chaque psaume, l'auteur permet au lecteur de se mettre au diapason du message que le compositeur a voulu véhiculer en l'aidant à se rapprocher de son créateur. «Le devoir de s'asseoir - Construire l'unité du couple» est un ouvrage qui livre les secrets d'un mariage épanoui. Conseiller conjugal expérimenté, Bernard Moussoki partage sa sagesse pour restaurer la splendeur originelle du mariage, malmenée par le péché. En tant que guide spirituel, l'auteur offre des clés pour bâtir une relation fondée sur les principes bibliques où le dialogue, l'harmonie sexuelle et la communion des esprits sont les piliers d'une union conjugale reflétant l'unité trinitaire divine.

Né en 1953, Bernard Moussoki entame d'abord une formation d'économiste avant d'entrer à l'Ecole normale d'administration et de magistrature de Brazzaville. Il obtient son diplôme d'inspecteur des douanes et occupe plusieurs postes à responsabilité dans l'administration des douanes congolaises. Fervent croyant, il effectue un apostolat très actif au sein de l'Eglise de 1966 à 2019.

En 2019, il s'investit dans l'écriture avec pour but d'aider les lecteurs à mieux s'approprier les promesses de Dieu. Avant de se retirer de ses responsabilités à l'Eglise, il a exercé la fonction de modérateur du Conseil pastoral à la paroisse Sainte Face de Jésus de Pointe-Noire, de 2012 à 2019. Son apostolat en Eglise a été enrichi par deux ministères inter ecclésiastiques : la Ligue pour la lecture de la Bible et l'Alliance biblique de la ville de Pointe-Noire. Il est marié et père de sept enfants.