Afrique: Semaine du climat et de l'énergie - Un appel à réinventer les territoires africains

La Semaine du Climat et de l'Énergie, coorganisée par plusieurs organisations dont ENDA Énergie et OXFAM, s'est ouvert, aujourd'hui, à Dakar. Cette activité prévue du 21 au 25 juillet 2025 a pour thème : »Réinventons nos territoires pour faire face à l'urgence climatique, dans une perspective de souveraineté économique en Afrique ».

La cérémonie d'ouverture a été présidée par le Pr Daouda Ngom, ministre de l'Environnement et de la Transition écologique du Sénégal. L'événement vise à valoriser les solutions locales et à renforcer le dialogue entre les acteurs du climat. Il vise aussi à valoriser les solutions portées par les territoires et à renforcer le dialogue entre les acteurs locaux, nationaux et internationaux.

« Ce rendez-vous est une opportunité unique de construire ensemble une vision partagée de la transformation climatique, en partant des réalités locales, mais avec une ambition globale », a affirmé Pr Ngom. Ce dernier a invité les participants à faire de cette semaine un espace d'intelligence collective, d'engagement fort et de solutions durables.

« Les travaux permettront d'identifier des pistes innovantes pour faire émerger des coalitions territoriales, bâtir des mécanismes de financement adaptés et proposer des messages forts », formule-t-il.

Cette édition va rassembler des acteurs locaux, nationaux et internationaux pour valoriser les solutions portées par les territoires et renforcer le dialogue entre communautés, décideurs politiques, chercheurs, artistes et partenaires au développement.

L'accent sera mis sur l'inclusion, avec une programmation pensée pour valoriser l'engagement des femmes, des jeunes, des artistes, des élus locaux, des parlementaires et du secteur privé. L'Afrique dans sa diversité sera au coeur des échanges.