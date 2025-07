communiqué de presse

Bruxelles, le 21 juillet 2025 – L’Alliance Better Than Cash, hébergée par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au sein de son Hub pour la finance durable, a soutenu ses membres dans la mise en œuvre de paiements numériques pour plus de 100 millions de personnes en 2024. Ce jalon marque une avancée majeure en matière d’inclusion financière, notamment pour les femmes, 82 % des services de conseil fournis par l’Alliance ayant soutenu des initiatives intégrant une dimension de genre.

Le rapport annuel 2024 met en lumière les progrès réalisés par près de 20 pays membres et partenaires, avec 30 initiatives majeures et 40 réformes politiques mises en œuvre.

La finalisation rapide des Annexes du Protocole sur le commerce numérique de la Zone de libre échange continentale africaine (ZLECAf), seulement six mois après leur adoption par l’Union africaine, constitue une étape importante.

« Sous le leadership de S.E. Wamkele Mene, les États membres se sont engagés à mettre en place des paiements numériques transfrontaliers responsables, une identité numérique continentale et une infrastructure partagée. Ces engagements jettent les bases d’un commerce numérique inclusif qui autonomise les femmes et les jeunes et accélère la réalisation du Marché unique africain », a déclaré Mme Lucy Nshuti Mbabazi, Directrice générale de l’Alliance Better Than Cash.

En Éthiopie, l’Alliance a soutenu la mise en œuvre de la première Stratégie nationale de paiements numériques du pays, entraînant l’ouverture de 110 millions de nouveaux comptes numériques. Aux Philippines, l’adoption des paiements numériques est passée de seulement 1 % en 2013 à plus de 50 % en 2024. Au Guatemala, une étude précédente de l’Alliance estimait jusqu’à 6,8 millions de dollars de pertes post-récolte dues aux inefficacités liées à l’utilisation de l’argent liquide dans le secteur du café. L’Alliance y a apporté un soutien ciblé pour numériser les paiements et réduire ces pertes.

Le plaidoyer de l’Alliance a également contribué à ce que l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) facilite les paiements numériques pour plus de deux millions de professionnels de santé, principalement en Afrique, et à la numérisation des salaires de plus d’un million d’ouvriers et ouvrières d’usine, en grande majorité des femmes, grâce à des partenariats avec des marques mondiales.

Malgré ces avancées, plus de 1,3 milliard de personnes dans le monde, en majorité des femmes, restent exclues du système financier formel et font face à des obstacles persistants en matière d’accès et d’utilisation.

« Les paiements numériques ne se contentent pas d’améliorer l’efficacité opérationnelle ; ils renforcent aussi l’autonomisation des individus, en particulier des femmes. Des paiements numériques sécurisés et effectués en temps voulu ont démontré leur capacité à renforcer l’indépendance économique, notamment pour les femmes, qui ont souvent un accès plus limité aux comptes numériques et aux smartphones que les hommes. Les petites entreprises, elles aussi, bénéficient d’un meilleur accès au capital et au développement des compétences grâce aux solutions de paiements numériques. Alors que les économies numériques se développent, nos services de conseil se concentrent sur la mise en œuvre responsable des paiements numériques dans les communautés où l’utilisation du cash reste dominante », a ajouté Mme Lucy Nshuti Mbabazi.

Hébergée par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), l’agence onusienne présente dans plus de 170 pays et territoires, l’Alliance est idéalement positionnée pour déployer à grande échelle des systèmes de paiements numériques inclusifs et responsables, générant un impact réel et durable, sans laisser personne de côté.

