Afrique: Ewawa Plus - Quand Brazzaville devient la capitale du basket vétéran africain

Un tournoi local qui a conquis l'Afrique centrale en seulement trois éditions, voilà l'exploit réalisé par le rendez-vous basketballistique unique. Les 9 et 10 août, le square de Gaulle à Brazzaville accueillera des équipes venues de Kinshasa, de Douala et de Pointe-Noire pour une compétition qui mélange sport de haut niveau et ambiance festive incomparable.

L'événement promet d'être exceptionnel, réunissant pour la première fois des équipes venues de la République démocratique du Congp, du Cameroun et du Congo. Kinshasa, Douala, Pointe-Noire et bien sûr Brazzaville enverront leurs meilleurs basketteurs vétérans pour des confrontations qui s'annoncent mémorables. La dimension internationale marque un tournant historique pour un tournoi qui a su conquérir le coeur des amateurs de sport et de culture urbaine.

Cette montée en puissance témoigne du succès d'une formule unique qui a fait ses preuves dès les premières éditions. Car au-delà des performances sportives, c'est bien l'atmosphère particulière qui fait la réputation du tournoi et attire chaque année un public toujours plus nombreux.

Un festival où se mélangent sport, culture et convivialité

Fidèle à son ADN, Ewawa Plus ne se contente pas d'aligner des matches. L'événement cultive depuis ses débuts une approche unique qui fait sa réputation : mélanger haut niveau sportif et ambiance festive. Sur le parquet, les anciens professionnels et amateurs confirmés se livrent des batailles intenses, portés par l'encouragement d'un public toujours plus nombreux et passionné.

Mais dès que le dernier buzzer retentit, la fête continue. DJ sets enflammés, performances live, espaces de restauration proposant grillades locales et spécialités régionales. Tout concourt à créer une atmosphère unique. Les animations surprises jalonnent les deux journées, garantissant que chaque spectateur, qu'il soit amateur de basket ou simple curieux, trouve son compte.

Une formule gagnante transforme le square de Gaulle en véritable carrefour culturel. Les générations se croisent, les jeunes rencontrent leurs idoles, et la culture congolaise s'exprime sous toutes ses formes : musique, danse, traditions. Ewawa Plus incarne ainsi bien plus qu'un simple tournoi sportif. C'est devenu une plateforme communautaire où les valeurs de respect, d'unité et de passion du jeu prennent tout leur sens.

L'ouverture internationale de cette troisième édition renforce cette dimension. En réunissant Brazzaville, Kinshasa, Douala et Pointe-Noire, le tournoi tisse des liens entre les villes et les cultures de la région. Le basketball vétéran devient alors un formidable vecteur d'unité, créant un impact social durable qui dépasse largement le cadre sportif. La montée en puissance d'Ewawa Plus témoigne de la vitalité de la scène basketballistique africaine et de l'engouement croissant pour ce type d'événement qui mélange sport et culture. Rendez-vous est donc pris les 9 et 10 août au square de Gaulle pour vivre ce moment exceptionnel. Plus d'informations sur le site officiel : www.ewawaplus.com.