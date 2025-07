A quelque deux mois des législatives du 27 septembre 2025 au Gabon, le Parti démocratique gabonais (PDG) tente de se réorganiser pour son grand retour dans une arène politique en pleine recomposition. Mais l'heure est loin d'être à la sérénité, tant l'ancien parti au pouvoir est miné par des luttes intestines qui amènent à s'interroger sur son avenir. Des questions d'autant plus fondées qu'aujourd'hui, le leadership du président déchu, Ali Bongo Ondimba, qui se prévaut d'une légitimité statutaire, est clairement remis en cause par la nouvelle direction du parti. Laquelle a été élue à l'issue d'un congrès tenu en janvier dernier et entend d'autant plus s'assumer pleinement qu'elle sait compter sur le soutien implicite des nouvelles autorités de Libreville.

Malgré sa santé chancelante, Bongo-fils est loin d'avoir digéré sa perte du pouvoir

Et c'est fort de cela que Blaise Louembe, le nouveau président de cette formation politique et ses camarades du directoire, ont installé leurs pénates au siège du parti où les fidèles d'Ali Bongo Ondimba, aujourd'hui exilé en Angleterre, voulaient tenir une réunion, le 21 juillet dernier, sur fond de tiraillements avec les nouveaux occupants des lieux. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette guéguerre au sein du PDG n'augure rien de bon pour cette formation politique créée par Bongo-père et qui faisait la pluie et le beau temps au Gabon. Et les signaux sont d'autant plus alarmants qu'après la chute du président Ali Bongo renversé par coup d'Etat en août 2023 dans les conditions que l'on sait, le parti a connu une véritable saignée avec des démissions en cascade qui l'ont beaucoup fragilisé.

Toujours est-il qu'avec ce bras de fer qui s'engage entre ancienne et nouvelle direction, c'est peu dire que le PDG a mal à sa cohésion et est bien parti, s'il n'y prend garde, pour connaître les mêmes mésaventures que bien des anciens partis au pouvoir sous nos tropiques, restés nostalgiques d'un passé révolu et devenus l'ombre d'eux-mêmes pour n'avoir pas su surmonter les démons de la division. Ceci étant, la volonté de Bongo-fils de garder la haute main sur son parti dans l'espoir de maintenir son influence sur la scène politique gabonaise, est la preuve que malgré sa santé chancelante, il est loin d'avoir digéré sa perte du pouvoir, encore moins d'en avoir fait le deuil.

Mais l'ancien locataire du Palais du bord de mer ferait preuve de naïveté en pensant qu'il pourrait diriger tranquillement le PDG à distance, surtout si ceux qui lui portent aujourd'hui la contradiction, ont le soutien des nouvelles autorités, avec à leur tête le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, son tombeur, qui a réussi à légitimer son pouvoir par les urnes, à l'issue de la transition qu'il a lui-même menée de main de maître. En tous les cas, à défaut de manoeuvrer pour en prendre le contrôle, les nouveaux maîtres de Libreville, qui ne verraient pas d'un bon oeil un éventuel retour de l'ancien parti unique aux affaires, ne ménageront aucun effort pour rendre difficile, voire impossible un tel come-back.

Le PDG est en train de réunir les ingrédients de son autodestruction

Et cela n'est pas nouveau sous nos tropiques où au-delà du clientélisme et du nomadisme politique, bien des partis au pouvoir jadis réputés pour être forts, ont vu leur rêve de reconquérir le pouvoir, se briser sur les rochers de rivalités internes, parfois savamment entretenues par des forces extérieures. Et dans le cas du PDG, on peut se demander si cette guéguerre au sein de l'ancien parti au pouvoir au pays des Bongo, n'est pas la chronique annoncée d'une implosion. La question reste d'autant plus fondée qu'avec ces tiraillements, le parti est en train de réunir les ingrédients de son autodestruction. Et le bicéphalisme qui se dessine au sommet, est la preuve que le malaise reste profond au sein de l'ancien parti présidentiel.

Quoi qu'il en soit, ces désaccords risquent de fragiliser davantage le parti qui est aujourd'hui à la croisée des chemins, avec des militants qui ne savent plus à quel...directoire se vouer. Et ce, dans un contexte où des cadres et pas des moindres, n'ont pas hésité à quitter le navire, en le laissant dans le creux de la vague. Mais cela n'est guère étonnant dans nos républiques bananières où les convictions idéologiques de bien des élites politiques, ne pèsent pas lourd quand leurs intérêts égoïstes et autres privilèges sont en jeu. En tout état de cause, maintenant que la bataille est engagée pour le contrôle du parti, on se demande jusqu'où ira le bras de fer. Et surtout, si Ali Bongo Ondimba parviendra à rester au coeur du jeu politique. Ou si après la perte du pouvoir, s'en suivra aussi celle de son parti qu'il n'est pas loin de considérer comme un héritage familial.