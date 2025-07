Cameroun: Présidentielle au pays - Près de 80 dossiers de candidatures ont été déposés

Ce 21 juillet, c'était la dernière journée de dépôt des candidatures au siège d'Elecam, l'organisme chargé des opérations électorales dans le pays. Finalement, près de 80 personnes ont déposé un dossier afin d'être candidat à la prochaine élection présidentielle.

Le compteur des dépôts de candidatures n'a cessé de s'affoler toute la soirée avant de se stabiliser peu avant minuit autour de 80. Passé minuit, les portes d'Elecam se sont refermées et avec elles se clôturaient aussi ces opérations de dépôt, qui auront connu un engouement et un nombre de candidats postulants record.

Parmi eux, on retrouve des candidatures aux profils divers et variés. Le plus jeune candidat est Daloutou Hamada, originaire de l'Adamaoua. Il a déposé sa candidature alors qu'il n'est âgé que de 31 ans en dépit de la loi électorale qui fixe l'âge minimal pour tout postulant à la fonction présidentielle à 35 ans.

Le plus âgé et routinier de l'exercice, c'est le président sortant, Paul Biya, 92 ans et candidat du RDPC. Ses principaux challengers sont Maurice Kamto, candidat du Manidem, Joshua Osih du SDF ou encore Cabral Libii. Tous les trois en sont à leur deuxième candidature.

D'autres font leur retour. Après avoir participé à sa première élection présidentielle en 1992, Bello Bouba, qui a récemment mis un terme à une longue parenthèse de collaboration de 28 ans avec le parti au pouvoir, est cette année de retour à la compétition avec son parti l'UNDP.

De nouvelles figures, comme Hilaire Macaire Nzipang, porte-étendard du Mouvement progressiste, apparaissent aussi. Tout comme Pierre Kwemo de l'Union des mouvements socialistes.

Quelques femmes sont aussi dans la compétition. La plus connue d'entre elles est Tomaïno Ndam Njoya, présidente de l'UDC et maire de la ville de Foumban.

Fait curieux, plusieurs partis présentent des doubles, voire triples candidatures. C'est le cas du Manidem, de l'UPC et même du RDPC, le parti présidentiel. Une cacophonie qui va nécessairement appeler à un travail de tri de la part du Conseil électoral sur la base de la conformité de chacun des dossiers.

Plus tard, c'est le Conseil constitutionnel qui doit avoir le dernier mot. Il faudra donc attendre 12 jours pour connaître la liste définitive des candidats retenus.