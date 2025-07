Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 22 juillet 2025

Afrique : Idris Elba a introduit son label mondial de musique House, Sound International, au Kenya

Idris Elba, acteur britannico-sierra-léonais, a introduit son label mondial de musique House, Sound International, au Kenya, avec un événement de lancement officiel qui a eu lieu à Nairobi le samedi 19 juillet.

Selon le média Buzzroomkenya, l’événement s’est déroulé au MUZE Club avec une sélection de talents locaux et internationaux qui ont assuré l’ambiance, avec comme tête d’affiche le populaire duo afro-house Afrokillerz. Selon la même source, l'un des temps forts du lancement à Nairobi a été le lancement en direct de « Maithori », un titre collaboratif d'Idris, NITEFREAK, Frigid Armadillo et de la chanteuse kenyane Nes Mburu. (Source allAfrica)

Afrique : L'envoyé de l’UA, Ndayishimiye échange avec le PR Goïta

Le président burundais, Évariste Ndayishimiye, nouvel Envoyé spécial de l’Union africaine pour le Sahel, s’est entretenu lundi soir par téléphone avec le chef de la transition malienne. Nommé il y a quelques jours par le président en exercice de l’Union africaine, João Lourenço, comme Envoyé spécial pour le Sahel, le président burundais Évariste Ndayishimiye s’est entretenu lundi soir par téléphone avec le chef de la transition malienne, le général Assimi Goïta, pour évoquer la situation dans la région, a appris APA. ( Source Bamada.Net )

Afrique du Nord : Massad Boulos bientôt au Maroc dans le cadre d’une tournée régionale

Massad Boulos, conseiller spécial du président Donald Trump pour les affaires arabes et moyen-orientales, s’apprête à entreprendre une tournée au Maghreb, incluant une étape centrale au Maroc, dans le cadre d’un effort diplomatique renouvelé des États-Unis en Afrique du Nord et dans le Sahel.

Selon des sources diplomatiques de haut niveau, ayant requis l’anonymat, cette visite revêt une importance particulière dans le projet de redéploiement américain vers une doctrine de coopération fondée sur l’échange économique et la résolution des conflits, en rupture nette avec les approches précédentes. Le choix du Maroc comme point d’ancrage témoigne d’une volonté d’engager des partenaires considérés comme pivots dans les équilibres régionaux. (Source Apanews)

Togo : Victoire écrasante du parti UNIR

Les résultats provisoires des élections municipales du 17 juillet 2025, publiés lundi par la Commission électorale nationale indépendante (Céni), confirment une victoire écrasante du parti au pouvoir, l’Union pour la République (UNIR).

Avec 1 150 conseillers élus sur 1 527, UNIR s’adjuge 75,31 % des sièges, consolidant son ancrage territorial dans les 117 communes du pays. ( Source : Togonews )

Zambie : La Chine expédie une flotte de camions miniers électriques

La Chine a lancé dimanche une opération majeure en Afrique en envoyant une flotte de camions miniers entièrement électriques destinés à un projet d'extraction de cuivre en Zambie.

Une étape significative dans le domaine de l’exploitation minière écologique, cette livraison inclut 31 véhicules innovants, marquant selon les experts un premier déploiement de grande ampleur de camions miniers électriques dans un projet africain. (Source Africanews)

Cameroun : Bryan Mbeumo débarque à Manchester United pour 81 millions d'euros

L'international Camerounais quitte Brentford et rejoint Manchester United contre un montant XXL jusqu'en 2030.

Bryan Mbeumo a signé à Manchester United dans la soirée de ce lundi 21 juillet 2025. Recruté à Brentford contre 81 millions d'euros, l'attaquant camerounais s'est engagé avec les Red Devils jusqu'en juin 2030 avec une option pour une saison supplémentaire. (foot Africa)

Gabon : Crise au sein du PDG, les militants du clan Ali Akbar Y’Obegue refoulés du siège du parti

Annoncée il y a quelques jours comme une réunion stratégique en vue des élections législatives et locales du 27 septembre prochains, la rencontre prévue ce lundi par les militants du Parti Démocratique Gabonais (PDG) proches d’Ali Akbar Onanga Y’Obegue n’a finalement pas eu lieu. Ces derniers ont été empêchés d’accéder au siège du parti, situé au quartier Louis, dans le 1er arrondissement de Libreville, a appris l’Agence Gabonaise de Presse. ( AGP )

Madagascar : Révision de la LGIM, la société civile réclame transparence et participation inclusive

Alors que Madagascar s’est engagé ces dernières années dans une profonde réforme de son cadre juridique extractif, la révision annoncée de la Loi sur les Grands Investissements Miniers (LGIM) suscite de vives inquiétudes parmi les organisations de la société civile (OSC).

Ces dernières appellent les autorités à renouer avec une démarche inclusive et transparente, gage de légitimité et de durabilité pour le secteur minier national. Depuis 2023, le gouvernement a entrepris plusieurs réformes d’envergure visant à moderniser la gouvernance minière : nouvelle loi minière (n°2023-007), décret d’application promulgué en juillet 2024, refonte du régime juridique de l’or, et durcissement du décret MECIE (n°2025-080) encadrant les études d’impact environnemental. (Source : Madagasikara )

Congo-Kinshasa : Au Maniema, les agents du SAEMAPE manifestent pour réclamer neuf mois de salaire

Les agents du Service d’assistance et d’encadrement de l’exploitation minière artisanale et à petite échelle (SAEMAPE) de la province du Maniema sont montés, lundi 21 juillet, au créneau pour dénoncer le non-paiement de leurs salaires de neuf mois. Les agents de cette structure publique, actifs sur le terrain de la régulation minière artisanale, expriment leur incompréhension face à une situation jugée injuste. Bien qu’ils produisent chaque mois, leurs efforts ne sont pas récompensés par le versement de leur dû. ( Radio Okapi )

Afrique : La question des réparations pour les Africains s’invite pour la première fois en plénière au Parlement panafricain

La question des réparations pour les Africains et les peuples d’ascendance africaine s’invite, pour la première fois, en plénière au Parlement panafricain. Organe consultatif de l’Union africaine, le Parlement réunit des députés issus des parlements nationaux pour porter la voix des peuples africains. La cinquième session ordinaire du Parlement panafricain s’est ouverte ce lundi 21 juillet au siège à Midrand, en Afrique du Sud, pour deux semaines de débats. Au cœur des discussions : les réparations pour le colonialisme, la traite négrière et l’apartheid avec des résolutions pour réparer ces traumatismes historiques et défendre une justice globale, fondée sur la dignité, la reconnaissance et une réforme de la gouvernance mondiale. ( Source : RFI )