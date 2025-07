Afrique: Changements climatiques - Le plaidoyer des ministères africains avant la COP30

La 20e session de la Conférence ministérielle africaine sur l'environnement (AMCEN) s'est achevée à Nairobi, au Kenya. Les ministres et représentants de 53 pays ont appelé à un financement équitable de la lutte contre le changement climatique afin de répondre aux besoins croissants du continent en la matière et ont exhorté la COP30 à prendre des engagements concrets pour faire face aux effets de plus en plus graves du changement climatique dans la région.

Bien que l'Afrique soit le continent qui contribue le moins aux émissions mondiales, les ministres trouvent que celle-ci supporte une part disproportionnée des effets du changement climatique et reçoit le moins de contributions au titre du financement climatique. A cet égard, ils ont appelé à un accroissement du financement public et du transfert et du développement de technologies vers l'Afrique pour faire face aux pertes et dommages, à l'adaptation et à une transition juste.

Selon, Richard Muyungi, président du Groupe des négociateurs africains, a déclaré : « La COP30 doit commencer par la finalisation des discussions sur l'objectif mondial en matière d'adaptation. Il est essentiel que les indicateurs reflétant la manière dont les pays développés soutiennent l'Afrique, en particulier par le biais du financement de l'adaptation et du transfert de technologies, soient clairement liés aux moyens de mise en œuvre.

A son avis, « le financement doit être une priorité. Nous voulons voir des progrès sur la feuille de route de Bakou à Belém, en particulier la mise en œuvre de l'objectif de 1 300 milliards de dollars fixé à Bakou. Cela nous permettra d'avancer vers 2035 avec une compréhension claire de la manière dont ces ressources engagées par les pays développés seront mobilisées. En outre, nous attendons un soutien fort pour la préparation et la mise en œuvre des plans nationaux d'adaptation au niveau des pays. »

Jacques Assahoré Konan, ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique de Côte d'Ivoire, a indiqué pour sa part que, « Le succès de l'Afrique à la COP30 se mesurera à notre capacité collective à parler d'une voix unie et ambitieuse, à obtenir des engagements financiers concrets pour l'adaptation, les pertes et les dommages, et à veiller à ce que nos priorités soient pleinement reflétées dans les résultats finaux.

Il s'agira également de faire progresser la justice climatique en garantissant un accès simplifié, équitable et direct au financement climatique, en particulier pour les pays les plus vulnérables. Pour nous, Africains, réussir la COP30 signifie également être reconnus comme fournisseurs de solutions innovantes et durables, fondées sur la nature, pour un avenir sobre en carbone et résilient au changement climatique. »

De son côté, Christopher B. Kabah, directeur de la planification et de la politique, Agence de protection de l'environnement, République du Libéria, a déclaré : « Pour l'Afrique, la COP30 doit aller au-delà des discours et du symbolisme pour aboutir à des négociations significatives et axées sur les résultats, qui produisent des solutions tangibles aux défis climatiques les plus urgents du continent.

Elle exige un engagement sincère de toutes les parties, en particulier des pays développés, à prendre des mesures mesurables et responsables à la hauteur de l'ampleur de la crise. »

À ce titre, il indique le véritable succès pour l'Afrique réside dans l'unité. Selon lui, « Le continent doit s'unir et parler d'une seule voix pour exiger un traitement équitable, un financement accru pour la lutte contre le changement climatique et des partenariats plus solides qui dépassent les murs des salles de conférence. »

« L'Afrique doit également prendre des mesures audacieuses pour faire face aux effets du changement climatique sur son territoire en intégrant et en développant les systèmes de connaissances autochtones qui aident depuis longtemps les communautés à s'adapter à l'évolution de l'environnement dans ses stratégies d'adaptation au changement climatique », a-t-il poursuivi.