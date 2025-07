Afrique: CAN féminine 2024 - Nigeria-Afrique du Sud pour un 5e duel, retrouvailles entre le Maroc et le Ghana

Dakar — Le Nigeria et l'Afrique du Sud vont se retrouver pour une cinquième confrontation en demi-finale de Coupe d'Afrique des nations (CAN) féminine depuis 1995, tandis que le Maroc et le Ghana vont s'affronter pour la deuxième fois dans l'histoire de ce tournoi, leur dernière rencontre remontant en phase de poules de l'édition de 2000.

La première demi-finale entre les Super Falcons du Nigeria et les Banyana Banyana de l'Afrique du Sud est prévue à 16 heurs GMT au stade Larbi Zaouli de Casablanca. L'autre rencontre entre les Lionnes de l'Atlas et les Black Queens se jouera au stade Olympique de Rabat à 19 heures GMT.

Le Nigeria et l'Afrique du Sud se sont affrontés à 16 reprises en phase finale d'une CAN féminine, en éliminatoires des Jeux olympiques et en matchs amicaux. Les Nigérianes enregistrent neuf victoires contre quatre pour les Sud-africaines. Les deux équipes ont fait match nul à trois reprises.

La première demi-finale entre les deux équipes remonte à l'édition 2002 de la CAN.

Le Nigeria avait éliminé l'Afrique du Sud sur l'écrasant score de 5 buts à 0

Dix ans plus tard, elles se retrouvent à cette même étape de la compétition, en 2012, en Guinée équatoriale. Cette fois-ci, les Sud-africaines avaient pris leur revanche, en s'imposant 1-0. Au mois de juin de cette même année, elles se sont séparées à deux reprises en amical sur des matchs nuls (0-0,1-1).

Leur troisième match en demi-finale d'une CAN s'est tenu en 2014 à Windhoek en Namibie, 2-1. Le Nigeria prenait le dessus pour une deuxième fois.

A l'édition suivante de 2016, à Limbé, au Cameroun, les Nigérianes ont de nouveau sorti de la compétition leur adversaire à ce stade du tournoi.

Outre les demi-finales, les deux nations se sont opposées à plusieurs reprises dans les phases de groupe de la CAN puis en finale.

A la phase finale de la CAN de 2006 au Nigeria, elle ont partagé le groupe A, et la rencontre s'était soldée par une victoire nigériane (2-0).

Deux ans après, à la CAN de 2008, en Guinée équatoriale, les deux sélections ont partagé la poule B, avec une victoire de l'Afrique du Sud 1-0.

Logées dans le groupe A de la CAN 2010, les Nigérianes ont dominé, 2-1, les Sud-africaines chez elles.

Lors de l'édition de 2018, l'Afrique du sud avait battu en phase de poules le Nigeria, 1-0.

Elles vont se retrouver en finale de cette même édition, qui verra les championnes d'Afrique 2022 s'incliner aux épreuves des tirs au but (3-4).

A la dernière édition de la CAN au Maroc, il y a trois ans, les deux équipes ont partagé le groupe C. L'Afrique du Sud avait battu le Nigeria, 2-1, en match d'ouverture du groupe, le 4 juillet 2022.

Un an plus tôt, les Banyana Banyana étaient venues à bout des Super Falcons, 4-2, en match amical

En 1995 et 2000, les deux formations ont joué les finales de ces éditions. Le Nigeria s'est, à chaque fois, imposé.

Leur dernière double confrontation date de 2024 (5-9 avril), en qualifications des Jeux olympiques de Paris 2024. Le Nigeria s'était imposé à l'aller puis a fait match nul lors de la manche retour.

Trois victoires pour le Maroc, trois victoires pour le Ghana en six matchs

Le Ghana et le Maroc vont jouer la deuxième demi-finale de cette 15e édition de la CAN. Le dernier match entre les deux pays remonte au 21 février 2025, en amical. Les Marocaines ont gagné, 1-0.

Cependant, leur première opposition en CAN a eu lieu lors de l'édition de 2000. Les Ghanéennes avaient largement battu, 3-0, leur adversaire, en phase de poules.

Elles ont ensuite joué trois autres rencontres amicales entre mars et novembre 2020 et une autre en avril 2022. Les Black Queens s'étaient imposées à deux reprises, les deux autres fois, les Lionnes de l'Atlas avaient obtenu la victoire.

Le royaume chérifien accueille cette compétition pour la deuxième fois consécutive. L'Afrique du Sud, tenante du titre, avait remporté l'édition 2022, déjà organisée au Maroc.

Les Sénégalaises ont participé cette année à leur troisième phase finale de CAN féminine, après celles de 2012 (Guinée Équatoriale) et 2022 (Maroc).

Lors de cette dernière édition, les Lionnes avaient atteint les quarts de finale, et avaient été éliminées par la Zambie, par 4 tirs au but à 2. Les filles de Mame Moussa Cissé se sont à nouveau arrêtées à cette étape de la compétition, sorties par l'Afrique du Sud par 4 buts à 1 (0-0).

La CAN féminine, organisée par la CAF depuis 1991 est dominée par le Nigeria avec 11 trophées (1991, 1995, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2010, 2014, 2016 et 2018). La Guinée Équatoriale a remporté deux éditions : 2008 et 2012.