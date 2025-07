Sénégal: Kaffrine - Des attestations de fin de formation remises à une trentaine de jeunes

Kaffrine — Le Projet d'appui à l'insertion des jeunes et femmes formés (PAIJEF) à remis, lundi, des attestations de fin de formation à une trentaine de jeunes de la région de Kaffrine (centre), a constaté l'APS.

Les bénéficiaires, qui ont été formés pendant dix mois, ont également reçu une reconnaissance d'entreprise.

"Nous avons démarré ce projet en 2024 et dix mois après, nous avons constaté qu'on a pu insérer 528 jeunes au niveau national, dont 308 femmes et douze personnes vivant avec un handicap", a expliqué Mamadou Guèye, coordonnateur du PAIJEF, une structure logée au ministère de la Formation professionnelle et technique.

Dans la région de Kaffrine, ce projet a pu insérer 33 jeunes dans 24 entreprises locales, en collaboration avec l'Agence régionale de développement (ARD) et les collectivités territoriales, a-t-il relevé lors de la cérémonie de remise des attestations.

Il signale que ces jeunes ont été insérés dans des entreprises locales, avec des contrats de stage d'une durée de dix mois.

La cérémonie a été présidée par l'adjointe au gouverneur de Kaffrine chargée du développement, Lala Camara.

Elle a recommandé de pérenniser cette initiative pour en faire bénéficier à d'autres jeunes et, éventuellement, assurer leur insertion socioéconomique.

Les jeunes bénéficiaires, par la voix de leur porte-parole, Ousmane Guèye, ont remercié, à travers le ministère de la Formation professionnelle et technique, les autorités étatiques et les partenaires au développement, notamment l'Union européenne (U'E) et la coopération italienne pour la mise en oeuvre de ce projet.