<strong>Addis-Abeba, le — Le ministre d'état du Commerce et de l'Intégration régionale, Abdulhakim Mulu, a souligné la nécessité de mettre en place des cadres adéquats, de mobiliser des capitaux stratégiques et de créer un environnement d'affaires propice à la confiance des investisseurs africains.

Le troisième Sommet africain sur le commerce et l'investissement se tient à Addis-Abeba et réunit un large éventail d'acteurs de tout le continent.

Organisé par le ministère du Commerce et de l'Intégration régionale en partenariat avec le Centre d'investissement pour l'Afrique, ce sommet a pour thème : « Stimuler la croissance de l'Afrique grâce à la synergie entre le commerce transfrontalier et les investissements ».

Dans son discours d'ouverture, le ministre d'état du Commerce et de l'Intégration régionale, Abdulhakim Mulu, a dévoilé que ce sommet constitue une plateforme qui reflétait l'esprit de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) et l'ambition de longue date des pays africains de se développer ensemble grâce à une collaboration dynamique transfrontalière, sectorielle et communautaire.

Le ministre d'État a souligné le rôle vital du commerce et des investissements intra-africains : ils libèrent le potentiel industriel, catalysent l'innovation et créent des emplois, et garantissent l'intégration, la capitalisation et l'avenir des marchés africains.

Le potentiel économique de l'Afrique est indéniable ; cependant, ce potentiel ne se traduit pas automatiquement par la prospérité, a souligné le ministre d'État, insistant sur la nécessité de mettre en place des cadres adéquats, de mobiliser des capitaux stratégiques et de créer un environnement commercial qui inspire confiance aux investisseurs africains.

L'Éthiopie demeure un fervent défenseur d'un continent pacifique, intégré et économiquement autonome, a souligné Abdulhakim.

Il a souligné que la participation active de l'Éthiopie à des initiatives phares, comme le Grand Barrage de la Renaissance, qui favorise l'industrialisation régionale, ou le corridor Addis-Abeba-Djibouti, reliant les économies enclavées aux ports, témoigne de l'engagement du pays à ce que la croissance de l'Afrique soit collective, interconnectée et tirée par l'investissement.

Pour sa part, Abdinasir Turky, PDG du Centre d'investissement pour l'Afrique, a insisté sur le renforcement des partenariats et la création d'un environnement propice à la promotion des investissements intra-africains et des échanges transfrontaliers.

Le sommet permettra de mobiliser les esprits des Africains pour libérer l'immense potentiel du continent, a-t-il ajouté, évoquant les ressources abondantes, les idées innovantes et la jeunesse désireuse d'apporter des changements transformateurs.

Le PDG a réaffirmé l'engagement du Centre d'investissement pour l'Afrique à faciliter les investissements durables et à stimuler la croissance économique sur tout le continent.