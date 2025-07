Tunisie: FTF/Après le report des deux assemblées générales ordinaire et élective des commissions du 18 juillet - Le piège de la précipitation

Le bureau fédéral s'est trouvé dans une situation inconfortable

Le Bureau Fédéral, qui s'est empressé de désigner le 18 juillet comme jour de la tenue de deux assemblées, l'une ordinaire pour présenter le bilan sportif et financier de la saison passée et l'autre pour élire les membres des six commissions indépendantes, a été obligé de se rétracter et de reporter la date de la tenue de ces deux assemblées.

Dans un premier temps, la décision de report n'a concerné que l'assemblée générale ordinaire alors que l'assemblée élective des commissions indépendantes a été maintenue pour le vendredi 18 juillet. Puis un deuxième communiqué du Bureau Fédéral a notifié le report également de l'assemblée élective des commissions indépendantes pour le 12 septembre 2025.

Si ces deux reports mettent en évidence une vérité, c'est bien la précipitation et le manque de lucidité et de perspicacité avec lesquels ces deux assemblées générales de grande importance ont été préparées, décidées et fixées.

Une date tout sauf réaliste

Le timing n'était ni bon ni favorable pour les organiser dans une période où les clubs-membres ont d'autres chats à fouetter et où tous leurs efforts sont déployés pour assurer les premiers préparatifs d'une saison qui commence très tôt, alors que la plupart d'entre eux sont confrontés à une course contre la montre pour régler leurs litiges nationaux et internationaux avant la date butoir du 31 juillet pour obtenir leur licence de participation au championnat 2025 / 2026. Surtout que le Bureau Fédéral n'a rien à leur offrir comme concours et soutien.

Tenir ces deux assemblées dans un tel climat de crise et de tension entre la Fédération et les clubs membres, c'était jouer avec le feu et prendre le risque de ne pas bénéficier d'un vote de confiance le 18 juillet avec une présence des clubs ayant le droit de vote qui aurait été sans doute très faible.

Le mieux était donc de reporter ce rendez-vous très risqué du 18 juillet à une date plus propice, après que les clubs ont résolu leurs problèmes du moment, levé l'interdiction de recrutement, peaufiné et arrêté leurs effectifs de la saison et effectué le bon démarrage espéré du championnat.

Les raisons invoquées officiellement pour justifier le report de l'assemblée générale ordinaire (un délai supplémentaire demandé par les Commissaires aux comptes pour finaliser leur rapport sur les états financiers) et de l'assemblée générale élective des commissions indépendantes (un délai supplémentaire exigé par les clubs pour proposer leurs candidats à la Commission d'audit et de conformité, la Commission électorale, la Commission de Recours électoral, aux organes juridictionnels que sont la Commission de discipline et du fair-Play, la Commission d'éthique et la Commission nationale d'appel), même si elles semblent valables, ne sont donc qu'une partie de la vérité de ce report forcé.

Il aurait été préférable et plus sage pour le Bureau Fédéral de choisir la bonne date pour ces deux assemblées finalement reportées. Il fallait y penser avant de fixer une date pas très réaliste pour le déroulement de ces deux assemblées pour ne pas être autant discrédité avec cette obligation de les renvoyer à la date éloignée du 12 septembre.