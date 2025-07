Tunisie: USBG - Sur le fil...

Vingt jours avant le coup d'envoi du championnat, l'USBG commence ses préparatifs de la saison. Avec un espoir pour le moment très mince de pouvoir redresser une mauvaise situation

Il était vraiment temps après toutes les sonnettes d'alarmes tirées et tous ces clignotants au rouge. Quand un club peine jusqu'au dernier jour à amasser la modeste somme de trois mille dinars pour payer le droit d'engagement pour la saison sportive 2025/2026, cela en dit long sur le grand pétrin financier dans lequel il se trouve.

Quand, grâce à une opération de collecte de fonds miraculeuse menée par les fans, l'affaire du joueur Amour Loussoukou a été résolue d'extrême justesse, évitant un nouveau dossier sur la table de la Fifa qui aurait compliqué la levée de l'interdiction de recrutement, on se demande où va le club de Ben Guerdane avec tout cet avenir sombre qui pointe à son horizon.

Un comité d'urgence

Il fallait donc très vite un plan de sauvetage du club. D'abord un président prêt à assumer la lourde charge. C'est chose faite avec Ammar El Jery, ancien joueur et dirigeant au sein du club, qui a pris le relais de Fethi Hlel. Avec un autre enfant du club, Chahreddine Aoûn, comme premier lieutenant. Un duo new look pour une mission de choc.

«Avant de penser à la grande fierté d'avoir placé en moi toute cette confiance pour être le nouveau commandant du navire, il faut mesurer l'immensité et la délicatesse de la tâche qui m'attend», lance avec humilité le nouveau président des «Jaune et Noir». L'état des lieux est en effet alarmant. Dans le large effectif de la saison écoulée, on ne compte que 8 joueurs rescapés, issus tous du club.

Parmi les joueurs étrangers, seuls Junior Bida et Arnaud Presnel Banga sont encore sur place pour étudier l'opportunité de rempiler pour une saison avec le club. Un seul entraîneur a pris le risque d'accepter de travailler dans de telles conditions : Nidhal Khiari. Avec l'adjoint devenu inamovible, Nizar Sansa.

Un tandem pas très coûteux et habitué aux missions les plus délicates. « Ce sont les deux hommes du moment, confirme Ammar El Jery. On ne trouverait pas mieux qu'eux pour remettre la machine sur les rails. Avec le peu de temps qu'on a pour faire une préparation et essayer d'être prêt au moins à cinquante pour cent pour les quatre premiers matches.

Le tirage au sort du calendrier nous a tendu une perche avec un match inaugural à domicile contre l'OB qui connaît les mêmes difficultés de début de saison que nous. A nous de ne pas rater cette chance même si elle peut paraître minime».

Une première réunion

Samedi 19 juillet, le nouveau comité de direction a fait une première réunion avec le staff technique pour étudier les besoins urgents pour étoffer l'effectif décimé par les nombreux départs. La reprise des entraînements été effectuée hier avec un groupe restreint. Opération qui ne va pas être facile avec la nécessité de la levée très rapide de l'interdiction de recrutement et le peu de ressources financières disponibles pour le moment pour faire venir des joueurs de qualité.

«Nous commencerons avec les moyens du bord et nous injecterons un plus grand nombre de nos jeunes dans le groupe. Les recrutements en grand nombre, c'est fini. Cela nous permettra de dégraisser les masses salariales et de ne plus vivre au-dessus de nos moyens. C'est risqué comme pari, nous le savons, mais on n'a plus le choix», assure le nouveau président de l'USBG.

Premier joueur inscrit sur la liste des arrivées : le gardien de l'ASM Lassaâd Hammami pour remplacer le gardien Noureddine Farhati qui porte actuellement les couleurs du ST.