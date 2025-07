Afrique: ST/Grosse répétition générale cet après-midi - A l'épreuve d'Al Ahly du Caire

Au révélateur du grand club égyptien, aujourd'hui à 18h00, le Stade va forcément se jauger en espérant monter en gamme à l'approche du match couperet face à l'USM.

En attendant la rentrée officielle face aux Bleus dans le cadre du match couperet prévu pour le 27 de ce mois et donnant accès au Super tunisien à disputer face à l'EST, le Stade a disputé jusque-là deux matchs amicaux, contre l'ESS et récemment au Chedly Zoutien en croisant le promu marsois, alors que, cet après-midi(18h00), le ST va se mesurer à Al Ahly du Caire à Tabarka (trois mi-temps de 45' chacune), un adversaire de taille.

Test grandeur nature donc pour un Stade qui pourrait mettre à profit ce test face à un gros bras pour se jauger dans l'optique de ses débuts en C3, où justement les adversaires de renom ne manquent pas, tels qu' Ezzamalek, le WAC et Pretro Athletico d'Angola, pour ne citer que ceux-là. En outre, cette revue d'effectif contre le serial vainqueur de la Ligue des Champions servira forcément de répétition générale avant d'en découdre face aux gars du Ribat dans une semaine.

Quid à présent de l'ossature qui se dégage et des joueurs susceptibles de composer le Onze rentrant face à l'USM prochainement ? Vraisemblablement, Chokri Khatoui ne va pas trop faire tourner son effectif et les rentrants de ce match, à quelques nuances près, sont susceptibles d'être reconduits au match barrage face aux Usémistes.

Farhati tient la corde

Volet Onze pressenti donc, tout d'abord, dans les bois, la recrue Farhati débutera la rencontre étant donné la blessure contractée par Atef Dkhlili face à l'ASM en amical. Devant Noureddine Farhati à présent, dans l'axe, le coach prônerait la continuité. Sans se montrer conservateur, Khatoui ne prendrait cependant pas le risque de chambarder son pôle défensif et opterait pour le tandem Sahraoui-Arous.

Pour autant, Skander Sghaier et Mounir Jelassi sont prêts à répondre à l'appel, une fois sollicités. Sur les flancs, à droite tout d'abord, Hedi Khalfa est en ballottage favorable avec Wael Ouerghemi, alors que sur le côté opposé, Yassine Mizouni tient la corde. Au coeur du jeu stadiste, aux côtés du milieu offensif Elyès Jelassi, l'on retrouverait la sentinelle Yussuf Touré et le piston Rayan Smâali, un pivot en passe de prolonger son engagement prochainement.

Là aussi, à l'entrejeu, Khatoui a d'autres atouts dans sa manche avec la présence du demi gauche Amath Ndaw et du milieu offensif Firas Sfaxi. Enfin, en attaque, les places deviennent chères et la concurrence bat son plein. Cependant, deux recrues ont, semble-t-il, tapé dans l'oeil du staff technique.

Il s'agit de l'avant-centre Hosni Guezmir et de l'ailier gauche Mohamed Amine Khemissi, auteur d'un doublé récemment face à l'ASM. Chokri Khatoui a aujourd'hui l'embarras du choix en attaque, mais seule la vérité du terrain face à Al Ahly SC motivera ses choix futurs concernant la composition du compartiment offensif.

Ce faisant, avec un couloir gauche où les candidats ne manquent pas, le staff peut être satisfait, même s'il devra trancher et choisir parmi Sajed Ferchichi, Moncef Gharbi, Firas Aifia, Abderrahmene Hanchi et Mohamed Amine Khemissi. Tout comme à gauche ou l'on «empile» les aspirants, en pointe, Nacef Atoui, Najd Dabbebi, Hosni Guezmir, Amir Jaouadi, Ahmed Béji et Sadok Kadida, annoncé partant cet été, sont en concurrence, alors que sur l'aile droite, par contre, le poste ne devrait pas échapper à Khalil Ayari ou Youssef Saafi. Place à présent au test grandeur nature face aux Ahlaouis.