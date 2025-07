Tunisie: EST/Son rendement n'est pas passé inaperçu - Elyas Bouzaiene, passeur décisif !

Auteur de deux assists, Elyas Bouzaiene s'est mis en évidence lors du match amical disputé contre l'ASM et remporté sur le score de deux buts à zéro. L'arrière droit formé en Suède est plus que jamais convaincant.

L'Espérance a choisi l'ASM comme premier sparring-partner de la préparation d'intersaison qu'elle a accueilli vendredi en fin d'après-midi au Parc B. Une première rencontre amicale ponctuée par une nette victoire des "Sang et Or" sur le score de 2-0) Les buts de la victoire ont été signés Raed Bouchniba et Nidhal Laifi.

Et s'il y a un joueur qui est sorti du lot lors de ce premier test de l'intersaison, ce ne sont ni Bouchniba, ni Laifi, mais plutôt l'arrière droit, Elyas Bouzaiene, qui a sorti un très bon match et qui a été, d'ailleurs, passeur décisif en étant l'auteur des deux assists qui ont donné lieu aux buts de la victoire.

Une bonne prestation qui n'a pas échappé aux observateurs les plus avertis. Ceux qui ont assisté à la rencontre n'ont pas tari d'éloges sur la prestation de Bouzaiene. Ceci dit, le débat est relancé sur la plus-value qu'il peut apporter à l'équipe, lui qui n'a pas beaucoup joué depuis son arrivée au mois de janvier et qui, d'ailleurs, n'a pas été retenu par Maher Kanzari pour le Mondial des clubs.

Or, les places sont chères sur le couloir droit, notamment après l'arrivée de Ibrahima Keita, sans compter Mohamed Ben Ali et Raed Bouchniba. Une chose est sûre, Elyas Bouzaiene a des qualités intrinsèques qui lui permettent d'intégrer le plan de jeu de n'importe quel entraîneur. Tout dépend de ce que pense Maher Kanzari du joueur et s'il veut l'intégrer, ou pas du reste, dans ses plans de jeu.

Ogbelu écarté !

La rencontre amicale disputée contre l'ASM a été répartie en trois mi-temps, ce qui a permis à Maher Kanzari de tourner tout l'effectif à disposition, y compris les jeunes issus de l'élite. Cela dit, un joueur n'a pas été aligné délibérément. Il s'agit d'Onuche Ogbelu. Pour rappel, dans son long échange avec les supporters aux entraînements, Hamdi Meddeb leur a confié qu'Ogbelu refuse toujours de prolonger et s'il persiste dans cette voie, sa sanction est de rester sur les gradins. C'est donc pour cette raison qu'il n'a pas été aligné lors du match amical face à l'ASM.

Une IRM pour Ben Hmida

Blessé lors du test amical disputé face à l'ASM, Mohamed Amine Ben Hmida doit passer une IRM pour déterminer la nature de sa blessure. La fatigue post-mondial y est pour beaucoup certainement.

Hadj Ali : l'USM exige 600 mille dinars

Côté mercato, le milieu défensif monastirien, Moez Hadj Ali, est sur les tablettes de l'Espérance. Selon des informations concordantes, le joueur a eu un entretien avec le président de l'EST. Les deux parties ont convenu à tous les détails du contrat. Reste maintenant à poursuivre les négociations avec la direction de l'USM qui, selon des indiscrétions, exige 600 mille dinars pour libérer son joueur.

Diakité prêté !

Lié par un contrat avec l'Espérance qui court jusqu'au 30 juin 2027, l'avant-centre malien de 18 ans, Aboubacar Diakité, pourrait être prêté la saison prochaine afin de gagner en temps de jeu.

Le joueur n'est pas contre l'idée d'être prêté.

Cela dit, des négociations sont en cours avec des internationaux tunisiens et des joueurs africains. Les postes ciblés sont défenseur, milieu de terrain et avant-centre.