Sénégal: Engagement citoyen et prospérité économique - La Fondation Open Society lance trois programmes supranationaux

La Fondation Open Society créée par le milliardaire et philanthrope américain George Soros a annoncé, lundi, à Dakar, le lancement en Afrique de trois programmes d'une durée de huit ans, avec comme grande nouveauté l'adoption d'une approche continentale et non plus spécifiquement à chaque pays bénéficiaire du continent, a constaté l'APS.

"Pour la première fois, il s'agira de projets continentaux. Les problèmes actuels comme la question climatique, les pandémies, nécessitent une approche globale, avec un focus sur les aspects économiques", a déclaré Binaifer Nowrojee, la présidente de la Fondation.

Elle animait une conférence de presse, en compagnie du président du Conseil d'administration, Alexander Soros, qui a été reçu ce jour en audience par le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye.

Ces trois initiatives pluriannuelles sur le continent portent sur "l'avenir démocratique, l'avenir des ressources et la paix transformatrice en Afrique", et visent à promouvoir l'engagement citoyen, la prospérité économique et la consolidation de la paix, selon Mme Nowrojee.

"Ces trois nouvelles initiatives ambitieuses prolongent un engagement de 40 ans de la Fondation en faveur des citoyens, des institutions et des gouvernements africains oeuvrant à l'avancement des droits humains, de l'éthique et de la justice", a indiqué la présidente de la Fondation Open Society.

L'initiative sur l'avenir démocratique, d'une durée de huit ans, sera mise en œuvre en Afrique du Sud, au Ghana, au Kenya, en République démocratique du Congo (RDC), au Nigeria, au Sénégal et dans les pays sahéliens.

Selon le directeur général de la Fondation Open Society, Brain Kagoro, cette initiative vise à favoriser une pratique démocratique inclusive et socialement cohésive, comblant les fossés générationnels et renforçant la citoyenneté active parmi les jeunes et les femmes, en particulier.

Quant au programme sur l'avenir des ressources,, il vise à favoriser la "reprise de la souveraineté économique" et à garantir que les minéraux stratégiques de l'Afrique bénéficient d'abord à ses populations, par une gouvernance juste, transparente et respectueuse de l'environnement, a-t-il précisé.

D'une durée de cinq ans, cette initiative va concerner les pays riches en ressources naturelles tels que : l'Afrique du Sud, le Ghana, le Mozambique, la RDC et le Zimbabwe.

"La richesse minérale de l'Afrique doit nourrir les opportunités et la prospérité et non l'exploitation. Nous soutenons les efforts menés par les Africains pour que les communautés touchées par l'exploitation artisanale, souvent parmi les plus marginalisées, aient une voix, un rôle et une part des bénéfices", a lancé le directeur général de la Fondation Open Society.

Avec le troisième programme dénommé "Paix transformatrice", la Fondation Open Society entend "redonner le pouvoir aux communautés" dans les pays africains en situation de conflit ou de transition post-conflit, dont le Mozambique, la RDC, le Soudan et les pays du Sahel (Mali, Burkina Faso, Niger).

Ce programme "promeut une approche radicalement différente de consolidation de la paix, centrée sur la justice, l'inclusion et le leadership local", selon sa directrice Michelle Ndiaye.

Tous les trois programmes seront menés en association avec les institutions publiques et les organisations de la société civile et les organisations supranationales comme l'Union africaine, a tenu à préciser, le président du Conseil d'administration de la Fondation Open Society, Alexander Soros.