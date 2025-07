Sénégal: Hygiène alimentaire - Vers l'élaboration d'un guide pratique et des supports didactiques pour les élèves

Dakar — Le Comité national du codex alimentarus (CNCA) s'est engagé à mettre en place un guide pratique et des supports didactiques sur la sécurité sanitaire des aliments (SSA) destinés aux apprenants du cycle élémentaire, a-t-on appris lundi de source officielle.

"Le Comité national du Codex, en collaboration étroite avec la FAO et les différents ministères partenaires, s'est engagé dans le développement de ces outils pédagogiques. Il s'agit de s'assurer que le contenu de ce guide et de ces supports soit pertinent, adapté et accessible à nos apprenants", a dit le professeur Amadou Diop, président du Comité national du Codex alimentarus.

Le professeur Diop prenait part à l'atelier de validation du guide pratique et des supports didactiques sur la sécurité sanitaire des aliments (SSA) pour l'élémentaire.

"En investissant dans l'éducation dès le plus jeune âge, nous semons les graines d'une culture de la prévention, d'une hygiène alimentaire rigoureuse et de comportements responsables au sein des familles et des communautés", a-t-il ajouté, faisant allusion aux motivations de ce guide.

"En dotant nos enseignants et à travers eux, nos élèves, des outils pour maîtriser les principes de la SSA, nous contribuons ainsi directement à l'atteinte de plusieurs Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, notamment l'ODD 2 +Faim Zéro+, en garantissant un accès à une alimentation suffisante et saine pour tous, à l'ODD 3 +bonne santé et bien-être+", a de son côté déclaré le docteur Adjaratou Diakhou Ndiaye, secrétaire permanent du Haut conseil national de sécurité sanitaire One Health (SP HCNSS OH).

Mme Ndiaye a insisté sur la nécessité de réduire significativement l'incidence des maladies d'origine alimentaire, d'améliorer la santé publique et l'ODD 4 "Éducation de qualité", en intégrant des savoirs essentiels et pratiques dans le cursus scolaire, en vue de former "des citoyens éclairés et responsables".

L'inspecteur Amadou Adama Ndiaye, responsable pédagogique de la Division du contrôle médical scolaire (DCMS), estime à son tour que cette initiative s'inscrit en parfaite cohérence avec les engagements majeurs de notre pays.

"Elle contribue directement aux objectifs de développement durable (ODD), notamment les ODD 2 (Faim Zéro), les ODD 3 (Bonne santé), les ODD 4 (Éducation de qualité), les ODD 6 (Eau propre) et les ODD 12 (Consommation responsable)", a-t-il dit, précisant que l'initiative est alignée sur la Vision "Sénégal 2050", qui place la souveraineté alimentaire et le bien-être au coeur de nos ambitions nationales.

"Elle s'intègre pleinement dans le Programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence de l'éducation et de la formation (PAQUET-EF 2018-2030), enrichissant nos curricula de compétences vitales", a-t-il encore dit.

Selon Bintia Stephen-Tchicaya, coordonnatrice sous-régionale par intérim de la FAO pour l'Afrique de l'Ouest "garantir une alimentation saine et sûre pour toutes et tous ne doit pas être perçu comme un luxe, mais comme un droit fondamental". "Et en investissant dans l'éducation, nous jetons les bases d'un avenir plus résilient, plus juste et plus durable", a-t-elle fait valoir.