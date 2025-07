Ile Maurice: Former pour reconstruire le cinéma mauricien

Avec moins de 100 techniciens actifs en 2025 contre environ 1 000 en 2019, le secteur cinématographique mauricien traverse une crise silencieuse. Pour y répondre, la Mauritius Film Development Corporation (MFDC) lance un programme de formation ambitieux, dont le premier atelier vient de s'achever.

Sous l'égide du ministère des Arts et de la culture, la MFDC amorce une refondation du paysage audiovisuel local. La constatation est sans appel : Maurice souffre d'un manque criant de compétences techniques dans les domaines clés du cinéma, caméra, prise de son, machinerie, éclairage, direction artistique, assistant de production et réalisation. «Nous avons réalisé un état des lieux dès notre arrivée. Ce recul inquiétant freine considérablement le développement de notre industrie cinématogra- phique», explique Kevin Gutty, Chief Executive Officer (CEO) de la MFDC.

C'est dans ce contexte que s'est tenu, les 17 et 18 juillet, le premier atelier technique destiné aux assistants caméra, animé par Kenny Wong Sin, premier assistant caméra mauricien basé en Afrique du Sud. Pendant deux jours, une trentaine de participants ont reçu une formation pratique intensive, combinant théorie et simulations de tournage.

«Former localement est essentiel si nous voulons soutenir les productions mauriciennes, tout en attirant des tournages internationaux. Kenny Wong Sin est un exemple concret de talent mauricien ayant percé à l'étranger, et il était naturel de faire appel à lui», souligne Kevin Gutty. À l'issue de l'atelier, tous les participants ont reçu un certificat, marquant le début d'un nouveau chapitre pour ces futurs professionnels du 7e art.

L'atelier pour les assistants caméra est le premier d'une série que la MFDC compte organiser dans les mois à venir. Des ateliers plus poussés et complets sont déjà en préparation, en partenariat avec SONY, et comporteront plusieurs modules spécialisés. L'objectif : renforcer l'expertise locale de manière continue et ciblée. «Nous invitons les professionnels du secteur à avoir confiance dans le processus de transformation positive que le MFDC met actuellement en place pour soutenir et promouvoir les talents locaux», insiste le CEO.

La nouvelle vision de la MFDC est claire: faire de Maurice un pôle cinématographique régional durable, reconnu à l'échelle mondiale. Une île aux décors uniques, une identité multiculturelle forte, une stabilité politique et un vivier de talents à relancer. Voilà les atouts que la MFDC entend valoriser. «Mon message aux jeunes ? Le cinéma est un vrai métier. Nous mettons en place les outils pour vous former et vous accompagner. Saisissez ces opportunités», conclut Kevin Gutty.

À suivre : de nouveaux appels à candidatures seront bientôt lancés pour les prochains ateliers techniques organisés par la MFDC.