Ile Maurice: Air Mauritius mise sur l'expertise de MedAire pour une sûreté renforcée

Dans un contexte mondial où les enjeux sécuritaires deviennent de plus en plus complexes, Air Mauritius consolide sa stratégie en matière de sûreté en renouvelant sa collaboration avec MedAire, un acteur reconnu dans le domaine des services de sécurité aérienne. Ce partenariat vise à assurer une protection renforcée aux passagers et membres d'équipage, tout en garantissant la continuité des opérations dans les meilleures conditions.

À travers cet accord, la compagnie nationale continuera de s'appuyer sur les solutions intégrées de MedAire pour le suivi de la sécurité opérationnelle sur l'ensemble de son réseau. Ces outils, spécialement conçus pour le secteur aérien, permettent d'anticiper les risques et d'adapter rapidement les itinéraires en fonction de l'évolution des contextes géopolitiques.

«Dans le paysage sécuritaire complexe d'aujourd'hui, il est essentiel de pouvoir atténuer les risques de manière proactive et de disposer de solides capacités de réaction en cas de crise», souligne Kishore Beegoo, président du conseil d'administration d'Air Mauritius. Il ajoute que cette collaboration permet à la compagnie de répondre plus efficacement aux menaces émergentes et de renforcer la confiance de tous ceux qui montent à bord.

MedAire, qui cumule plus de 40 ans d'expérience dans le domaine, assure un suivi rigoureux des routes aériennes, avec une attention particulière aux zones sensibles. Son expertise repose sur des technologies avancées combinant intelligence artificielle, apprentissage automatique et analyses menées par des spécialistes de la sécurité.

«Notre partenariat avec Air Mauritius est un choix naturel, car nos solutions sont inégalées dans l'industrie, garantissant un service de classe mondiale et des normes de sécurité de premier ordre pour les passagers et l'équipage. Cette collaboration illustre notre héritage en matière de solutions de sécurité pilotées par des experts et promeut une vision commune pour un avenir plus sûr et plus innovant dans l'aviation», déclare Peter Tuggey, directeur général de MedAire pour l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique et la région Asie Pacifique.

Cette collaboration donne à la compagnie aérienne nationale accès à une série d'outils technologiques, tels que l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, ainsi qu'à des services stratégiques : informations vérifiées en temps réel, conseils pour la planification des routes, politiques de sécurité sur mesure, et assistance continue 24h/24 et 7j/7 en cas d'événement critique. Le personnel d'Air Mauritius peut également s'appuyer sur une plateforme numérique offrant une vue d'ensemble de la situation sécuritaire mondiale, avec des cartes interactives, des alertes, et des analyses précises des risques liés à l'espace aérien ou aux infrastructures aéroportuaires.

Ce partenariat renouvelé s'inscrit ainsi comme un élément clé de la stratégie globale de sécurité d'Air Mauritius.