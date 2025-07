Mali: Le Forum international de la diaspora sera institutionnalisé !

Comme annoncé précédemment, à Bamako, les lampions se sont éteints sur la première édition du Forum international de la Diaspora (FID) pour le développement économique national du Mali.

À l'issue des assises (déroulées du 17 au 19 juillet 2025) ayant servi de cadre de discussions constructives, de débats ouverts et de propositions concrètes, il vient d'être assuré aux 6.000.000 de Maliens établis à l'extérieur un nouvel élan stratégique prônant leur implication dans la politique nationale de développement socio-économique de leur pays.

Trois jours durant, la diaspora malienne qui constitue une force motrice au plan économique, intellectuel et social du pays a échangé avec les autorités compétentes de l'État sur tous les aspects liés à la défense et à la protection de ses intérêts légitimes, au respect des droits et à la définition des devoirs des Ressortissants maliens établis l'extérieur vis-à-vis de la patrie et vice-versa.

À la faveur de ce forum, il a été également instruit de déterminer les critères et conditions permettant de réglementer et de rationaliser la gestion et l'utilisation des fonds rapatriés au pays par les Ressortissants maliens établis à travers 77 pays d'Afrique, d'Asie, d'Europe et d'Amérique. Un apport financier, il faut le rappeler, évalué à plus de 700 milliards de francs CFA par an mais tous les 95% sont destinés uniquement au social, à l'aide directe des familles des migrants.

Pour permettre à une gestion productive et à une distribution plus élargie de ces fonds rapatriés au bercail, l'État va instaurer des nouveaux mécanismes non seulement beaucoup plus incitatifs et productifs mais aussi et surtout plus bénéfiques pour l'ensemble du pays.

Au total, il y a eu une vingtaine de recommandations dont, entre autres, l'ouverture d'un guichet unique pour le financement des projets, la facilitation des formalités de transfert des fonds au pays ; la création des guichets uniques dans les missions diplomatiques et consulaires pour faciliter l'accueil et l'accompagnement par l'État aux Maliens de l'extérieur porteurs des projets de développement socio-économique durables ; l'institunalisation du Forum international de la diaspora, la régionalisation dudit forum en l'élargissant aux deux autres pays membres de l'AES (ndlr/le Burkina Faso et le Niger) ; la restauration du climat de confiance entre les entrepreneurs, les opérateurs économiques, les investisseurs et les porteurs de projets maliens basés à l'étranger d'un côté et, de l'autre, l'État malien et la reconnaissance de la diaspora comme une entité administrative, productive et inclusive. Bref, toute une batterie de recommandations qui, selon le Chef du Département de tutelle, le Ministre ATTAHER, vont toutes être appliquées à la lettre.

Dans son discours de clôture officielle du forum, le ministre Mossad AG ATTAHER a magnifié la présence remarquable de la Guinée à cette première édition du forum international de la diaspora malienne. Assises auxquelles Conakry a délégué 35 participants issus des ministères des Affaires étrangères, des Transports, du Commerce et de l'Industrie, du Patronat et de la Chambre de commerce. Une forte Délégation conduite par la Cheffe de Cabinet du Ministère des Affaires étrangères et des Guinéens Établis à l'Étranger, Madame Barry.

Après la cérémonie de clôture des travaux, la délégation guinéenne a rencontré le Bureau du Conseil des Guinéens Établis en République du Mali et une équipe du personnel en service de l'Ambassade de Guinée à Bamako. Rencontre à l'issue de laquelle il a été convenu de s'inspirer de la riche expérience malienne dans le domaine de la diaspora et des points ont été également mis sur les i.