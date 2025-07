Madagascar: Nosy Be - Inceste et pédophilie dans un film tourné sur place

Un signal d'alarme retentissant vient secouer la région Diana, mettant en lumière une dérive terrifiante de la société malgache, où la quête d'argent facile semble éclipser les valeurs culturelles les plus fondamentales. Ce samedi 20 juillet 2025, une intervention policière menée par les agents du commissariat de la Sécurité publique de Nosy Be, région Diana a permis de démanteler un réseau de pédopornographie et incestueux dont les vidéos choquantes circulaient ouvertement sur Facebook.

Arrestations

Aux alentours de 10h15, les forces de l'ordre, agissant sur la foi d'un signalement citoyen des plus fiables, ont procédé à l'arrestation d'une personne âgée de 51 ans. Sur les lieux, la découverte fut glaçante : quatre enfants étaient présents, dont deux victimes, un garçon de 5 ans et une fillette de 7 ans, formellement identifiés sur les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux.

L'horreur de la situation s'est intensifiée avec la fuite initiale d'une femme née vers 1999 à Ambalamanga. Rapidement appréhendée au port d'Ankify et ramenée au Commissariat de la Sécurité Publique de Nosy Be, la relation entre les protagonistes a révélé l'impensable : la personne arrêtée en premier est la mère biologique de la femme appréhendée ultérieurement, et cette dernière est la mère biologique des deux jeunes victimes.

Dépravation de la culture

Cette affaire, au-delà de sa dimension criminelle, soulève une question cruciale : comment la culture malgache, riche de ses traditions ancestrales et de ses valeurs de respect et de solidarité, peut-elle être ainsi gangrénée par l'appât du gain facile ? La circulation de telles vidéos sur les réseaux sociaux, rendues publiques pour une monétisation indigne, met en lumière une dépravation morale alarmante. Elle expose une facette sombre où l'humanité cède le pas à la barbarie, transformant des innocents en marchandises et brisant des vies pour quelques billets.

Face à cette situation, les autorités promettent des suites rigoureuses à cette affaire, mais le combat pour préserver l'intégrité de la culture malgache face aux sirènes de l'argent facile ne fait que commencer. Il est impératif que la société civile, les leaders communautaires et les familles se mobilisent pour restaurer les principes fondamentaux qui ont longtemps fait la force de Madagascar. La dignité et la protection de l'enfance doivent redevenir des priorités absolues, loin de toute compromission financière.