Madagascar: Gymnastique rythmique - Tiara Rakotonirina bénéficie d'une bourse de solidarité de la FIG

Le jeune prodige malgache de 13 ans, Tiara Rakotonirina a reçu une bourse de solidarité de la part de la Fédération Internationale de Gymnastique. L'instance nationale, dirigée par Jackie Randriamalala a annoncé cette nouvelle devant la presse, hier, à Ivandry.

La Fédération Malgache de Gymnastique (FMG) a annoncé, hier, lors d'une conférence de presse, à Ivandry, une nouvelle majeure pour le sport malgache : Tiara Rakotonirina, jeune gymnaste rythmique de 13 ans, a obtenu une bourse de solidarité d'un an de la Fédération Internationale de Gymnastique (FIG).

Cette distinction, accordée à environ dix athlètes à travers le monde, récompense le talent et le potentiel de cette adolescente qui a marqué l'histoire en devenant la première Africaine noire à participer aux Championnats du monde juniors de gymnastique rythmique, récemment organisés à Sofia, en Bulgarie.

« Nous avons régulièrement soumis des rapports à la FIG sur l'état de la gymnastique à Madagascar et présenté le parcours de Tiara. La FIG a suivi son évolution de près et a décidé de lui octroyer cette bourse d'un an », a déclaré Jackie Randriamalala, présidente de la FMG. Cette bourse permettra à Tiara de bénéficier d'un soutien financier pour ses entraînements, ses déplacements et son matériel, renforçant ainsi ses chances de briller sur la scène internationale.

Ambition

Basée à Doha, où elle s'entraîne sous la houlette de son entraîneuse Tatiana Iakimova, Tiara est actuellement de passage à Madagascar, son pays natal. Lors de la conférence, la jeune gymnaste n'a pas caché son émotion : « J'ai choisi de défendre les couleurs de Madagascar, car c'est ici que je suis née ». Malgré un emploi du temps chargé, jonglant entre l'école et des entraînements, Tiara fait preuve d'une détermination sans faille.

« La compétition à Sofia était d'un niveau très élevé, certains participants s'entraînent sept heures par jour. Mais j'ai adoré cette expérience, j'ai appris de mes erreurs et je veux m'améliorer », a-t-elle confié avec maturité. À seulement 13 ans, Tiara a déjà un palmarès impressionnant et des ambitions claires : « Je rêve de participer aux Jeux Olympiques », a-t-elle déclaré.

Son entraîneuse, Tatiana Iakimova, tempère toutefois les attentes pour l'année à venir : « Tiara a un potentiel énorme, mais l'année prochaine sera plus calme en raison de ses examens. Nous préparons déjà son retour pour le Championnat d'Afrique juniors, en gérant au mieux son emploi du temps ».

Espoir. Elle a découvert la gymnastique rythmique à l'âge de 6 ans, et son talent n'a cessé de se révéler depuis. « Nous avons suivi son évolution de près et nous sommes convaincus de son potentiel », a souligné Jackie Randriamalala. La FMG voit en elle une ambassadrice pour promouvoir la discipline dans le pays. « Les experts estiment que la gymnastique rythmique est particulièrement adaptée à la morphologie et à l'anatomie des Malgaches. La présence de Tiara à Madagascar peut inspirer toute une génération de jeunes, leur montrer que c'est possible », a ajouté la présidente.