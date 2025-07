Madagascar: Ecole Supérieure Polytechnique - 25 projets d'entrepreneuriat présentés par les étudiants

« Investir dans les jeunes pour bâtir l'avenir ». Tel est le leitmotiv du Cabinet Esprit d'Entreprise (EdE) en renouvelant son partenariat avec l'association pour la promotion de l'entrepreneuriat à l'École supérieure polytechnique d'Antananarivo (APEESPA).

« L'objectif vise à renforcer les compétences entrepreneuriales des étudiants et les sensibiliser aux enjeux du développement durable tout en soutenant l'émergence des projets à fort impact environnemental. Plus concrètement, cela consiste à connecter le monde académique aux réalités entrepreneuriales et ancrer l'innovation verte au coeur des projets entrepreneuriaux des futurs leaders et entrepreneurs du pays », a expliqué Njaka Rajaonarison, gérant fondateur du Cabinet EdE, lors d'une conférence de presse, récemment à l'hôtel Le Pavé à Antaninarenina.

Ces étudiants en 3e année, membres de l'association APEESPA, ont ainsi présenté 25 projets d'entrepreneuriat. « Notre mission est d'assurer une formation et une incubation ainsi qu'un accompagnement de tout porteur de projet. Nous facilitons également la mise en relation des étudiants avec des partenaires, financiers ou commerciaux, ainsi que leur accès au financement », a-t-il poursuivi.

Entrepreneuriat vert. Ces projets d'entrepreneuriat touchent plusieurs secteurs d'activité. On peut citer, entre autres, l'agri-business, la transformation agro-alimentaire, la production d'huile essentielle, la fabrication de médicaments, l'apiculture, l'agriculture digitale via la création d'une application servant à identifier les prévisions de rendements agricoles.

Dans la foulée, « nous accompagnons les porteurs de projet engagés dans des initiatives écologiquement responsables, et ce, depuis la fondation du Cabinet en 2005. Raison pour laquelle, nous sollicitons davantage les étudiants à se lancer dans l'entrepreneuriat vert. En effet, le modèle économique actuel n'est plus soutenable. Il est temps de réinventer notre manière de produire, de consommer et d'habiter notre territoire. L'entrepreneuriat vert, s'il est bien accompagné, peut devenir l'un des piliers d'un développement durable et inclusif à Madagascar », a fait savoir Njaka Rajaonarison, le gérant fondateur du Cabinet Esprit d'Entreprise.

Opportunités entrepreneuriales

Raison pour laquelle, un événement intitulé « Echo vert, voix d'affaires », a été organisé par les deux parties lors de cette conférence en vue de réunir tous les acteurs opérant dans l'entrepreneuriat vert autour d'un thème « L'entrepreneuriat vert, innover pour un futur responsable ».

Et lui de réitérer qu'on peut transformer les défis environnementaux en opportunités entrepreneuriales. Parmi les secteurs porteurs dont tout jeune entrepreneur peut tirer profit, on peut citer, entre autres, l'agroécologie, la reforestation communautaire, les foyers améliorés, la production d'énergies renouvelables, la valorisation des déchets organiques ou plastiques et l'écotourisme.

Mobilisation collective

« Certains étudiants, membres de l'association pour la promotion de l'entrepreneuriat à l'Ecole supérieure polytechnique d'Antananarivo, ont des projets tournant vers l'entrepreneuriat vert. En effet, la transformation de ces défis environnementaux leur permettra de participer à la préservation du capital naturel tout en créant de la valeur ajoutée à long terme, sans oublier le renforcement de l'employabilité des jeunes. Par ailleurs, l'économie verte n'est pas un secteur à part. Il s'agit d'une transformation transversale qui concerne tous les domaines d'activité. Un appel à la mobilisation collective de tous les acteurs est ainsi lancé pour faire face aux défis systémiques que connaît Madagascar », a conclu le gérant fondateur de l'EdE.