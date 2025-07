Sénégal: Production industrielle - L'Ansd note une progression de 23,0% au 1er trimestre 2025

Dans sa « Note sur les évolutions économiques récentes », l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) a analysé la situation de la production industrielle au Sénégal.

Selon l'Ansd, comparée au premier trimestre de 2024, l'activité industrielle hors égrenage de coton et extraction de pétrole brut est marquée par une progression de la production de 23,0% au premier trimestre 2025.

Cette évolution est, selon l'Ansd, principalement, liée au bond de 65,5% de la production des industries extractives ; ainsi qu'à l'accroissement de la production des « industries environnementales » (+20,9%) et manufacturières (+3,9%) dans une moindre mesure. Le renforcement de la production des industries extractives est attribuable à l'expansion de l'extraction d'hydrocarbure, ainsi qu'à la performance notée dans la production de minerais métalliques (+21,7%). Toutefois, celle des autres produits des industries extractives se replie de 4,7% sur la période sous revue.

Selon l'Ansd, la hausse de la production des industries environnementales est due à la bonne tenue de l'activité de collecte des eaux usées et boues (+28,9%) et du traitement et élimination de déchets (+20,9%).

En ce qui concerne l'accroissement de la production des industries manufacturières, il est attribuable à la performance constatée dans la production de papier et carton (+119,8%), de produits du raffinage et de la cokéfaction (+30,7%), de produits métallurgiques (+19,1%) et de produits pharmaceutiques (+12,0%) sur la période sous revue.

Le raffermissement de la production d'électricité, de gaz et d'eau (+0,3%) est lié à la hausse de la quantité d'eau captée et distribuée (+0,8%) ainsi qu'à la production d'électricité et de gaz (+0,2%).