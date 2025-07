Cote d'Ivoire: NSIA Banque Côte d'Ivoire lance la première opération de titrisation de créances hypothécaires d'un montant de 10 milliards FCFA.

Le compartiment Fonds Commun de titrisation de créance (FCTC) ZAKA Residential Mortgage Backed Securities (RMBS) NSIA Banque Côte d'Ivoire 2025-2044, procédera, le mardi 22 juillet 2025, sur le marché financier de l'UEMOA au lancement la première opération de titrisation de créances hypothécaires d'un montant de 10 milliards FCFA.

La période de souscription va jusqu'au 22 août 2025, avec possibilité de clôture anticipée.

Le cédant est l'établissement NSIA Banque Côte d'Ivoire. Selon l'émetteur, les créances éligibles correspondent aux droits à paiement de toutes sommes dues en principal, intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités, frais et/ou accessoires découlant du contrat de prêt hypothécaire dont résulte la créance éligible ; et toute sûreté réelle ou personnelle et, plus généralement, tout autre garantie, droit ou accessoire attaché à ladite créance éligible (y compris toute Hypothèque).

Le prix de cession sera uniquement affecté au financement de portefeuilles de prêts hypothécaires ou de promoteurs immobiliers en Côte d'Ivoire pour la construction de logements destinés aux ménages ivoiriens permettant au cédant de libérer ses capacités d'octroyer de nouveaux prêts (y-compris des prêts hypothécaires aux acquéreurs de logements abordables) à partir de la date d'émission.

Le Compartiment émettra, à la date d'émission, des parts résiduelles et trois tranches d'obligations pour un montant nominal global de FCFA 10 milliards FCFA.

La première tranche d'obligation dénommée Obligations Sénior est composée de 725 000 titres avec un valeur nominale de 10 000 FCFA chacun et un taux d'intérêt annuel de 7%. La date ultime de remboursement est fixée au 20 décembre 2036.

La deuxième tranche appelée Obligations Mezzanine est composée de 200 000 titres avec un valeur nominale de 10 000 FCFA chacun et un taux d'intérêt annuel de 9%. La date ultime de remboursement est fixée au 20 décembre 2036. La troisième tranche dénommée Obligations Junior est composée de 75 000 titres avec une valeur nominale de 10 000 FCFA chacun. Les obligations Junior ont subordonnées aux obligation Senior et Mezzanine. La date ultime de remboursement est fixée au 20 décembre 2044.

Quant à la part résiduelle, elle est composée de 2 titres. Les parts résiduelles sont subordonnées aux obligations.

La périodicité de paiement des coupons d'intérêts est semestrielle sauf pour les Obligations Junior qui est in fine. Le remboursement du principal est aussi semestriel pour les Obligations Senior et Mezzanine et in fine pour les Obligations Junior.