Togo: 886 pour plus de 8 millions d'habitants

Ces chiffres ne sont pas de la rédaction de Telegramme228, mais bien de l'ONMT (Ordre national des médecins du Togo). D'après cet ordre, ils sont désormais d'un effectif de 886 inscrits à son tableau pour l'exercice 2025, a révélé la semaine dernière, le président de l'ONMT, Dr Békéti Katanga Anthony, reconduit à la tête de cet ordre professionnel au cours d'une assemblée générale.

En effet, pouvait-on lire sur le site officiel de la République togolaise, "l'occasion pour le président réélu de rappeler les défis auxquels la profession reste confrontée, notamment la lutte contre la prolifération de praticiens non autorisés et l'exercice illégal de la médecine. « L'on ne peut prétendre garantir une qualité de soins aux populations sans une lutte sérieuse contre ce fléau », a-t-il déclaré, appelant à une action concertée entre les différents ministères concernés, dont ceux de la santé, de la justice et de la sécurité.

L'ONMT estime qu'un travail de fond reste nécessaire pour assainir le secteur et préserver la confiance entre patients et professionnels. Dans cette dynamique, plusieurs projets sont annoncés, dont la mise en place de groupes thématiques pour accompagner les praticiens, ainsi que la création d'un Centre de vulgarisation des bonnes pratiques médicales. Pour rappel, l'Ordre national des médecins du Togo a été créé en 2004, après avoir évolué depuis 1966 au sein d'une entité mixte regroupant également des vétérinaires, pharmaciens et chirurgiens-dentistes".

S'il est bien normal de combattre la prolifération de praticiens non autorisées, une autre question de d'encourager la formation pour disposer d'encore plus de médecins reconnus par l'Etat, pour le pays et décourager les pratiques peu orthodoxes.