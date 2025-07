Cameroun: Le camerounais Bryan Mbeumo signe à Manchester United

L'attaquant international camerounais Bryan Mbeumo, 25 ans, s'engage avec les Red Devils. Le footballeur a été officiellement recruté par Manchester United en provenance de Brentford, lundi 21 juillet. Selon la presse anglaise, le club mancunien a déboursé 81 millions d'euros bonus compris pour s'attacher ses services, ce qui fait de Mbeumo le footballeur africain le plus cher de l'histoire.

Après une saison à vingt buts et huit passes décisives en Premier League, l'heure est au changement de statut pour Bryan Mbeumo. Le natif d'Avallon (Yonne) s'est engagé avec Manchester United ce lundi contre 81 millions d'euros, somme qui fait de lui le 6e plus gros transfert de l'histoire du club. À 25 ans, l'international camerounais sortait de six saisons pleines avec Brentford.

« Dès que j'ai su que je pouvais rejoindre Manchester United, j'ai saisi l'opportunité de signer pour le club de mes rêves, l'équipe dont je portais le maillot quand j'étais jeune. Tout le monde m'a parlé de l'environnement qui se crée ici et des projets prometteurs pour l'avenir. C'est un club immense, avec un stade incroyable et des supporters formidables, nous sommes tous déterminés à nous battre pour les plus grands trophées », se réjouit l'attaquant dans un communiqué publié par le club.