L'Etat joue à fond le jeu de la transparence et adopte un processus inclusif, dans la préparation du projet de loi de finances initiale 2026. Un grand pas a été franchi, hier, avec la tenue au Café de la Gare d'une réunion, entrant dans le cadre du dialogue public-privé.

Preuve de l'importance capitale d'une telle initiative, pratiquement tous les groupements du secteur privé étaient représentés dans cette plateforme DPP qui a vu la présence, côté gouvernement de trois ministres, en l'occurrence, la ministre de l'Economie et des Finances (MEF), Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison ; du ministre de l'Industrialisation et du Commerce (MIC), David Ralambofiringa ; et du ministre de l'Energie et des Hydrocarbures (MEH), Olivier Jean Baptiste.

Continuation.

Animée, par l'EDBM qui en assure le secrétariat technique, cette réunion à laquelle ont également assisté des techniciens de l'administration fiscale et douanière est la continuation d'un processus qui a débuté en mars dernier avec la présentation au secteur privé, faite par le ministère de l'Economie et des Finances, de la liste des mesures d'incitations fiscales devant faire l'objet d'une discussion, en vue de leur suppression.

Une mesure de réduction des dépenses fiscales, discutée rappelons-le, avec le Fonds monétaire international, afin de parvenir à un objectif d'augmenter les recettes fiscales. Des discussions techniques ont par la suite eu lieu entre les techniciens de l'administration fiscale et des représentants du secteur privé. Et ce, avant la réunion de coordination organisée avec l'EDBM les 16 et 17 juillet derniers, en préambule à la réunion d'hier.

Consensus constructif

Une réunion qui traduit, en tout cas, la volonté du gouvernement de concrétiser sa démarche de bonne gouvernance fiscale, et d'une préparation transparente et inclusive de la loi de finances initiale. Une initiative saluée par le secteur privé. « Il y a eu vraiment des discussions techniques entre l'administration et le secteur privé », a déclaré le président du Groupement des Entreprises de Madagascar (GEM), Francis Rabarijohn.

Pour sa part, le président du Fivondronan'y Mpandraharaha Malagasy, Rivo Rakotondrasanjy, s'est félicité du fait qu'un consensus constructif pourrait se dégager de cette plateforme de dialogue public-privé. Sur ce point, d'ailleurs, le secteur privé lui-même fera des propositions, sur la base de la liste des dépenses fiscales concernées lesquelles seront soumises au Conseil des ministres en vue d'une décision finale.

Notons que la présidence du comité de pilotage de la plateforme de dialogue public privé est assurée par le ministre de l'Industrialisation et du Commerce, David Ralambofiringa. Dans le discours d'introduction qu'il a prononcé, hier, ce dernier a réitéré la volonté du gouvernement de concrétiser ses objectifs de bonne gouvernance. Il a, par ailleurs, fait état de l'amélioration des systèmes d'échange entre l'administration et le secteur privé.

Bonne gouvernance budgétaire

Pour le ministère de l'Economie et des Finances, cette initiative confirme les nombreuses étapes déjà franchies dans la bonne gouvernance budgétaire. Outre le dialogue public-privé, ce département organise également des conférences budgétaires, dans les différentes régions de l'Île, dans un objectif de recueillir les priorités au niveau des collectivités territoriales décentralisées.

Cette année, la tenue du dialogue public-privé, sur les dispositions fiscales, qui intervient à un peu moins de trois mois avant la présentation du projet de loi de finances initiale au Parlement témoigne encore des efforts entrepris par le MEF dans sa démarche de transparence et de processus inclusif. Notons que plusieurs résolutions ont été prises, à l'issue de la réunion d'hier, et dont les détails seront connus à travers un communiqué conjoint qui sera publié par les deux parties.