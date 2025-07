Congo-Kinshasa: Déclaration d'Africa CDC sur l'Accord de Paix entre le Gouvernement de la RDC et l'Alliance du Fleuve Congo/M23

communiqué de presse

Addis-Abeba — Africa CDC se félicite de la signature de la Déclaration de Principes le 19 juillet 2025 entre le Gouvernement de la République Démocratique du Congo et l'Alliance du Fleuve Congo/M23.

Africa CDC s'associe à l'appréciation exprimée par S.E. Mahmoud Ali Youssouf, Président de la Commission de l'Union africaine, et salue le courage politique de toutes les parties pour avoir choisi le dialogue plutôt que la confrontation, proclamé un cessez-le-feu et embrassé un avenir fondé sur la stabilité.

Africa CDC exprime sa profonde gratitude à Son Altesse l'Émir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani et à l'État du Qatar, ainsi qu'au Président Donald Trump et au Gouvernement des États-Unis, pour leur soutien indéfectible aux processus de Doha et de Washington. Nous saluons également le leadership inlassable de S.E. João Manuel Gonçalves Lourenço, Président de l'Union africaine et Champion pour la Paix et la Réconciliation, ainsi que de S.E. Faure Essozimna Gnassingbé, Président du Togo et Médiateur nommé par l'UA pour la région des Grands Lacs. Africa CDC rend hommage à la détermination du Président Félix Antoine Tshisekedi et du Président Paul Kagame à orienter la région vers un avenir de paix.

Entre 2022 et 2024, l'Afrique a connu une augmentation de 41 % des épidémies, avec l'Est de la RDC et la région des Grands Lacs comme épicentre - confrontés à des flambées récurrentes de Mpox, de choléra, de virus de Marburg, d'Ebola et de rougeole. Ces crises ont été aggravées par 30 années de violence, d'insécurité et de déplacements forcés.

En tant qu'agence de santé publique autonome de l'Union africaine, Africa CDC a constamment plaidé pour la paix, notamment dans une lettre adressée aux Chefs d'État africains le 1er février 2025 appelant à une action urgente pour sauver des vies et rétablir la stabilité dans la région :

Africa CDC réaffirme que la paix et la santé sont inextricablement liées. Une composante sanitaire complète doit être pleinement intégrée dans les processus de Doha et de Washington, garantissant le retour sécurisé des populations déplacées, la restauration des services de santé essentiels, l'accès aux produits médicaux vitaux, le renforcement de la surveillance des maladies et la reconstruction des systèmes de santé locaux.

Mandatée par les Chefs d'État de l'Union africaine, l'Africa CDC est prête à soutenir la mise en oeuvre du pilier sanitaire des accords de Doha et de Washington, en partenariat étroit avec les gouvernements africains, le Qatar, les États-Unis et tous les autres partenaires et parties prenantes. En ce moment historique, Africa CDC se joint à l'appel à la reconnaissance mondiale de cette avancée diplomatique remarquable. Si ce processus débouche sur une paix durable, les peuples africains se souviendront du leadership et du courage du Président Donald Trump et de Son Altesse l'Émir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, qui ont choisi d'apporter l'espoir à une région qui a trop longtemps souffert de manière indicible.

