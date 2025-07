Madagascar: Lutte contre la corruption - L'ARAI inaugure un nouveau site de conservation à Toamasina

Alors que le gouvernement fait de la lutte contre la corruption et les avoir illicites l'un de ses principaux objectifs, cela malgré les différentes critiques, l'ARAI vient de se doter d'un site de conservation des biens saisis à Toamasina.

Un pas de plus dans la lutte contre les avoirs illicites. L'Agence de Recouvrement des Avoirs Illicites (ARAI) a officiellement réceptionné, un nouveau site destiné à la conservation des biens saisis. Située au sein du Centre d'Instruction et d'Intervention Spécialisée (CIIS) à Barikadimy, Toamasina, cette infrastructure marque une avancée significative dans le dispositif de gestion logistique des avoirs saisis par l'agence.

Ce site, qui s'étend sur une superficie de 2 000 m², a été conçu pour répondre aux exigences techniques et sécuritaires liées à la conservation des biens saisis dans le cadre des procédures judiciaires en cours. Il peut accueillir jusqu'à 100 véhicules, une capacité qui devrait permettre de désengorger les autres lieux de stockage utilisés jusqu'ici.

Professionnalisation

La réalisation de ce projet a été rendue possible grâce à un financement du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), en partenariat avec l'État-Major des Armées (EMA), qui a contribué à la mise en oeuvre technique. En seulement 90 jours, les travaux ont été menés à bien, traduisant la volonté commune des parties prenantes à soutenir concrètement la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite à Madagascar. Pour les responsables de l'ARAI, ce nouvel outil logistique s'inscrit dans une dynamique de professionnalisation et de transparence.

« La conservation des biens saisis est une étape cruciale dans notre mission. Disposer d'un site sécurisé et adapté constitue un levier essentiel pour garantir la traçabilité, la préservation et, à terme, la restitution ou la liquidation des avoirs dans le respect de la loi », a souligné un représentant de l'agence. Ce projet vient également illustrer la coopération entre les institutions nationales et les partenaires techniques et financiers dans le renforcement de l'État de droit. À travers ce type d'initiatives, l'ARAI entend démontrer son engagement à optimiser l'action publique en matière de lutte contre la délinquance financière.