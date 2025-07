Madagascar: « Kilonga milalao » - Éducation à la vie par le sport

Lors du point de presse tenu hier à l'hôtel de ville à Analakely, la Commune Urbaine d'Antananarivo (CUA) a annoncé le lancement officiel de l'initiative « Kilonga milalao » , prévue débuter le 31 juillet prochain. Elle se tient chaque mercredi matin de 9h à 11h au Stade d'Alarobia, jusqu'à la fin du mois d'août.

Destinée aux enfants âgés de 4 à 17 ans, cette activité gratuite et ouverte à tous entend occuper sainement les jeunes durant les vacances scolaires, tout en leur transmettant les valeurs du vivre-ensemble. Les enfants seront initiés au rugby, au football et à l'athlétisme. Encadrés par des coachs, notamment de l'équipe Usca Foot, ils seront regroupés par tranche d'âge. L'objectif est d'allier sport, amusement et apprentissage. « Le but n'est pas seulement de faire du sport, mais d'inculquer des valeurs essentielles », explique un entraîneur.

Au-delà des jeux, chaque séance met l'accent sur des thématiques comme l'hygiène, le respect des règles, la discipline et la solidarité. Ces valeurs seront transmises à travers des ateliers ludiques et des jeux éducatifs. L'initiative s'adresse particulièrement aux enfants issus de familles modestes, souvent privés d'accès à de telles opportunités. Les organisateurs soulignent que toute personne volontaire, notamment les citoyens souhaitant s'impliquer dans l'encadrement ou l'animation, peut y participer. Le programme est entièrement gratuit et repose sur la solidarité communautaire.