Madagascar: Toliara - Lancement de projets pour sauver les écosystèmes marins

Deux projets de conservation marine, ACH et ORIANO, ont été présentés à Toliara. Portées par l'association ACB, ces initiatives visent à restaurer les herbiers marins et à lutter contre les pratiques de pêche destructrices.

Des règles communautaires, comme le Dinabe, seront mises en place pour renforcer la protection des ressources. C'est ce qui a été annoncé lors de l'atelier de sensibilisation et de promotion des projets environnementaux Action de Conservation des Herbiers marins (ACH) et ORIANO, organisé le 17 juillet dernier à l'hôtel Étoiles de Mer à Toliara.

Initié par l'association Action for Community and Biodiversity (ACB), cet événement visait à faire connaître ces deux initiatives majeures axées sur la restauration et la protection des écosystèmes marins. Le projet ORIANO, d'une durée de quatre mois, sera mis en oeuvre dans les fokontany de Beravy et Ifaty. Quant au projet ACH, il s'étendra sur 18 mois et concerne les zones de Betsibarika, Madiorano et Ambalaboy. Les deux projets s'inscrivent dans une dynamique de conservation durable, en réponse à la dégradation croissante des milieux marins.

Réglementation

Parmi les défis identifiés, figure la lutte contre l'usage du « draonto » ou « tarikaky », une méthode de pêche illégale et destructrice. En l'absence de solution immédiate, les acteurs présents à l'atelier ont convenu de la mise en oeuvre d'un Dinabe, système de régulation communautaire visant à instaurer des règles locales de gestion et à réduire l'usage de ces pratiques néfastes. Cette initiative reflète la volonté collective d'impliquer les communautés dans la préservation de leurs ressources.

L'atelier a rassemblé plusieurs parties prenantes, dont des représentants de la direction régionale de la Pêche et de l'Économie bleue (DRPEB) Atsimo Andrefana, de la commune rurale de Belalanda, du district de Toliara II, ainsi que des représentants des pêcheurs et des chefs de fokontany des localités concernées. Ce cadre d'échange marque une étape importante vers une gestion participative et durable des ressources marines, essentielle à la survie des communautés côtières et à la préservation de la biodiversité.