Madagascar: Pétanque/Mondial junior - Les quatre sélectionnés connus

Madagascar veut renouer avec le titre de champion du monde. Une équipe mixte, constituée de quatre boulistes, disputera les Mondiaux juniors en Espagne, au mois d'octobre.

Sur les traces de leurs aînés. La Fédération Sport-Boules Malgache (FSBM) et son staff technique ont dévoilé, hier, la liste des quatre boulistes qui défendront les couleurs nationales aux prochains Championnats du monde juniors de pétanque. Il s'agit de deux garçons et deux filles. Le Championnat du monde des moins de 18 ans, désormais organisé en marge du sommet mondial mixte, se tiendra du 23 au 26 octobre à Isla Cristina, Huelva, en Espagne.

Les quatre heureux élus, à l'issue de cinq jours de regroupement et de sélection finale, sont Nathanaël Rasoloson Andriantsivolo et Harson Clarito Andriambelonony chez les garçons, Sarobidy Inah Razanakoto et Tafitasoa Mitia Nomenjanahary chez les filles.

Jeune espoir du PAC à Ampitafika, Nathanaël Rasoloson est détenteur de la Coupe de Madagascar pour la saison 2024 et vice-champion national en doublette cette année. Clarito Andriambelonony, du CB2A, est, quant à lui, champion de Madagascar et vainqueur de la Coupe nationale, édition 2024.

Le titre dans le viseur

Parmi les quatre présélectionnées, deux ont été retenues : Sarobidy Razanakoto du CAB d'Analamanga et Mitia Nomenjanahary du CBTA d'Ambalavao.

Dix-huit boulistes présélectionnés- les meilleurs et les mieux classés des saisons 2024 et 2025- ont passé une série de tests la semaine dernière : parties en tête-à-tête, séries de tir et de tir de précision, séries de pointage, sans oublier le travail individuel et, surtout, l'évaluation comportementale, le tout pendant cinq jours au boulodrome Arkadia à Tsaralalana.

Les membres de cette équipe nationale junior auront trois mois pour se préparer à ce rendez-vous mondial. Madagascar visera un troisième sacre, huit ans après le dernier. La Grande Île compte déjà deux titres mondiaux : en 2003 en République tchèque et en 2017 en Chine. Elle a également remporté la médaille d'argent en France (2013), en Thaïlande (2015) et en Espagne (2021), ainsi que le bronze en 1989 en Tunisie.