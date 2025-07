Deux victoires malgaches en trois participations aux tournois estivaux en France depuis la fin juin. Après le sacre à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, la finale du National de Saint-Bonnet-le-Château, dimanche, a été une affaire 100 % malgache.

L'équipe Mada 1, composée d'Yves Sédrick Rakotoarisoa, Faralahy Joseph Urbain Ramanantiaray, dit

« Baloti », et Faratiana Rakotoniaina, alias « Tiana Kely », s'est imposée en finale sur le score de 13 à 11 face à Mada 2, formée par Jean François Rakotondrainibe, dit Zigle, Tiana Laurens Razanadrakoto, alias « Tonnerre », et Lova Satamandimby Rakotoarisoa.

Zigle, Tonnerre et Lova avaient pourtant pris une avance confortable de 11 à 0, avant que Yves, Baloti et Tiana Kely ne réalisent une remontada spectaculaire.

En demi-finale, le trio d'Yves Sédrick a laminé la triplette de Dylan Poulard, Gary Gaulin et Thibault Grataloup (13-2), après une victoire écrasante en quart de finale (13-0) face à Philippe Baroux, Syprian Ailloud et Hugo Entresangles. En huitième de finale, ils avaient déjà impressionné en infligeant un 13-0 aux grands champions français Philippe Quintais, Damien Hureau et Fabien Vacher.

L'équipe Mada 2 de Tonnerre, quant à elle, s'est imposée en demi-finale face à Joaquim Antunes, Nicolas Vincent et Chamand (13-0), après sa victoire contre Jason Giraud, Franck Giraux et Andssy Hut (13-8) en quart de finale, puis contre Sylvain Lely, Sébastien Besson et Kévin Bérardier (13-7) en huitième.

La sélection malgache disputera la troisième étape des Masters de pétanque ce jeudi, à Cluses.