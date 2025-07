ALGER — Le groupe Sonatrach a signé, dimanche à Alger, un accord de principe avec la société chinoise Sinopec, visant à définir le cadre de coopération entre les deux parties, en prévision de la signature d'un ou plusieurs contrats d'hydrocarbures relatifs à des zones d'intérêt situées dans les bassins de Gourara et de Berkine-est.

L'accord a été signé par Ferhat Ounoughi, vice président en charge du Business Développement et du marketing, et Wu Xiuli, Président directeur général du groupe chinois Sinopec Overseas Oil and Gas Limited (SOOGL), sous la supervision du ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, M. Mohamed Arkab.

En vertu de cet accord, les deux parties discuteront du plan de travail à adopter pour l'évaluation et l'exploitation des ressources d'hydrocarbures dans les bassins de Gourara et de Berkine-est, en veillant à l'intégration des meilleures pratiques en matière de protection de l'environnement et d'exploitation responsable des ressources naturelles.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le Président-directeur général du groupe Sonatrach, Rachid Hachichi, a précisé que "cette signature, fruit d'un long processus de coopération et de travail conjoint, est à même d'ouvrir des perspectives prometteuses aux deux parties pour l'exploration des ressources en hydrocarbures dans les deux zones, ce qui renforcera les opportunités de partenariat et la conclusion de contrats d'hydrocarbures prometteurs dans le cadre d'une valorisation responsable et durable des richesses de notre pays".

Hachichi a souligné que le groupe considère cet accord comme une étape "nouvelle et constructive" dans le contexte de la relation "historique" qui l'unit à Sinopec, soulignant que ce partenariat renouvelé "reflète la confiance mutuelle entre les deux parties et la convergence des vues quant à l'importance de développer nos ressources naturelles sur des bases scientifiques et techniques solides".

Il s'est dit, par ailleurs, confiant que l'accord permettra aux deux parties de lancer, à l'avenir, des projets de qualité "répondant aux aspirations de nos deux pays et peuples, et contribuant au développement durable des ressources énergétiques".

Il a également précisé que l'accord permet aux deux parties de travailler dans les bassins de Gourara et de Berkine Est pour une durée de six (6) mois renouvelable, soulignant: "Nous espérons qu'au terme de cette période, un contrat d'hydrocarbures sera signé pour le développement de ces deux périmètres, à même de renforcer nos capacités de production".

Hachichi a expliqué que cet accord s'inscrit dans le cadre du plan de développement de Sonatrach, notamment son engagement à élargir ses partenariats stratégiques et à ouvrir de nouvelles perspectives dans les domaines de l'exploration, du développement et de l'innovation, soulignant avoir perçu chez ses partenaires de "Sinopec" une forte volonté de porter la coopération à un niveau stratégique à la hauteur de la profondeur des relations traditionnelles entre l'Algérie et la Chine.

De son côté, le Directeur Général et membre du Conseil d'administration de "Sinopec", Xue Weisong, a affirmé que cet accord représentait un "tournant décisif" dans les relations de partenariat entre les deux parties, exprimant la volonté de la société chinoise de contribuer au développement du secteur des hydrocarbures en Algérie, en mettant à disposition son expertise dans ce domaine.

"Sinopec" est convaincue que ses projets en Algérie apporteront une valeur "durable" à sa coopération avec Sonatrach, leur permettant de se développer ensemble à un rythme "rapide", a-t-il ajouté.

Il a également affirmé que "Sinopec" ambitionne de travailler à différents niveaux, en menant des études conjointes avec Sonatrach et en examinant la possibilité de réaliser des usines de production d'outils essentiels pour le secteur des hydrocarbures afin de permettre aux deux parties de tirer parti de cette dynamique.

Pour rappel, la société "Sinopec" est présente en Algérie depuis 2002, où elle exploite, en partenariat avec Sonatrach, le gisement de Zarzaitine, dans le cadre d'un contrat de partenariat visant à la récupération et la valorisation des hydrocarbures disponibles dans ce champs.

"Sinopec" est également un partenaire de Sonatrach en vertu d'un contrat d'hydrocarbures signé le 25 février 2025, portant sur l'exploration et l'exploitation du périmètre de Hassi Berkane Nord.