Maroc: La voix de Fiorenza Calogero envoûte le public casablancais

Fiorenza Calogero sur la scène du Théâtre Italia à Casablanca

Fiorenza Calogero a illuminé la scène du Théâtre Italia à Casa blanca lors d'une magnifique soirée qui a récemment rassemblé de nombreux mélomanes de Casablanca et des villes alentours, curieux et amoureux de musiques napolitaines.

Considérée comme l'une des plus grandes interprètes de la chanson na politaine, l'Italienne à la voix très sen suelle, aux tons chauds et profonds, a offert un concert de grande qualité à l'occasion de la 33e édition du Festival de musique populaire contemporaine (« SETE SóIS SETE LUAS »).

Lors de cette soirée musicale, or ganisée par le Consulat général d'Ita lie et le Dante Alighieri de Casablanca, la chanteuse - qui était accompagnée de Michele Boné (guitare classique), Gennaro Esposito (guitare battante) et Raffaella Coppola (danses et tambou rins), a transporté le public présent au coeur de Naples.

Intitulé « Animafolk », le concert présenté ce soir-là est né en 2022. « Il puise ses racines dans les sonorités du sud de l'Italie. Tammurriate, taren telles, chansons d'auteurs et classiques napolitaines s'entremêlent dans un spectacle qui unit passion et culture », a déclaré dans son mot de présenta tion la présidente de la Dante Ali ghieri de Casablanca, Dr Marina Sganga Menjour.

A 20h23 et sous les applaudisse ments nourris du public, les pre mières notes de sonorités résonnent dans la salle avec à la manoeuvre les deux guitaristes. Quelques minutes après, tambourin à la main, voix pleine de grâce, Fiorenza Calogero entre en scène pour une première prestation de quatre minutes qu'elle conclura par un échange chaleureux avec le public. Dès lors, une belle com plicité s'installe, le public exulte, l'ac compagne pendant plusieurs minutes, avant une nouvelle interac tion suivie de l'entrée sur scène de la danseuse vêtue de rouge et d'un fou lard noir.

Dix-sept minutes après le début du concert, l'ambiance reste vive et intense. Le public, faisant preuve d'un enthousiasme manifeste, continue d'accompagner la chanteuse et la danseuse dans ses chorégraphies. Puis, une longue séquence instrumen tale vient mettre en lumière tout le ta lent des musiciens. Juste après ce moment musical, la danseuse se joint au public qui joue le jeu avec joie et enthousiasme. L'espace entre la scène et la salle est rapidement pris d'assaut par les mélomanes. L'am biance atteint alors son comble.

Après un repli marqué par un rythme plus doux, le ton remonte avec d'autres nouveaux titres et une nou velle chorégraphie. Il est 21h01 : autour d'elle, un cerce de spectateurs s'élargit au fil des minutes, rassemblant jeunes garçons, filles et parents visiblement heureux d'être présents à ce concert, sous le regard ému de la chanteuse qui savoure ce moment. Tout autour et au fond de la salle, les spectateurs, débout, tentent d'im mortaliser l'instant magique. Les flashes crépitent, les sourires fusent, la joie est perceptible.

Après plus d'une heure d'un spec tacle intense et enthousiaste ponctué de multiples échanges avec la salle, Fiorenza Calogero remercie chaleureu sement le public qui en redemande. Une demande à laquelle la chanteuse répondra volontiers.

Comme l'a déclaré Marina Sganga Menjour un peu plus tôt, « le Festival de musique populaire contemporaine est un événement culturel annuel qui soutient des projets de musique popu laire contemporaine ». Cet important rendez-vous « est promu par un réseau culturel de 30 villes de 11 pays diffé rents, parmi lesquelles l'Italie et le Maroc, bien sûr, et puis encore l'Es pagne, la France, le Portugal, la Tuni sie, etc. », a-t-elle précisé.

En ce qui concerne Fiorenza Calo gero, présentée comme l'une des voix les plus emblématiques de Naples, la présidente de l'association culturelle italienne a rappelé que « sa carrière est un parcours mêlant théâtre, cinéma et surtout concerts ». Elle ajoute que « la versatilité de sa voix, son approche passionnée de l'écriture et son expres sivité scénique » font d'elle « l'une des interprètes les plus profondes de la chanson traditionnelle italienne ». Il est important de noter que la chanteuse italienne représente réguliè rement la musique napolitaine lors des événements internationaux les plus prestigieux.