Tunisie: CAB/Matches amicaux - Des sparring-partners de qualité

Pour être bien aguerri à la rentrée, le Club Athlétique Bizertin va croiser des formations à la réputation établie, et ce, en vue d'être fin prêt le jour J.

La compétition officielle qui débute le 9 août, assez tôt pour cause de Coupe d'Afrique et Coupe arabe prévues cet hiver, a poussé le CAB à opter pour une série de matches amicaux «consistants». En effet, il n'y a pas mieux que de se mesurer à des clubs de gros calibre pour entamer le championnat le plus aguerri possible sur le double plan physique et technique.

Le staff technique a programmé cinq rencontres en dix jours au cours desquelles il fera tourner l'effectif pour former, dans un premier temps, la colonne vertébrale de l'équipe et ensuite se fixer sur la formation rentrante. Dès demain, mardi 22 juillet, les Cabistes affronteront l'équipe de Mauritanie (à Tabarka) avant de donner la réplique à El Ahly SC, match qui aura finalement lieu ce vendredi 25 juillet à Tabarka également. Les camarades d'Allalah joueront le 27 du même mois contre le CSS (à Sousse), et trois jours plus tard, le 30, contre l'ASM à La Marsa avant de boucler la série contre l'ESS le 2 août à Sousse.

En somme, que des adversaires solides ! Il s'agit d'un bon choix pour préparer l'équipe «jaune et noir» à un championnat qui s'annonce disputé et intense au vu du calendrier.

C'est ainsi qu'on supportera l'endurance. Vaste programme! Le staff technique, renforcé en cette avant-saison, veillera, à n'en point douter, au bon déroulement de la préparation. On ne badine pas avec les choses sérieuses car la gestion d'un club, en ces temps difficiles, n'est pas une promenade de santé. Tout le monde a le devoir de se dépenser à fond à commencer par les joueurs.

Pas de tour de chauffe en Ligue 1 !

Avec un calendrier de L1, sans tour de chauffe pour les Cabistes, débuter la saison sur les chapeaux de roue pour ne pas accuser de retard par la suite est intimement lié à une préparation d'avant-saison rondement menée.

Et quand on sait que le CAB débutera par un périlleux déplacement à Métlaoui, avant de recevoir le CSS, aller défier la JSO, puis croiser le CA à Bizerte et se produire ensuite à Ben Guerdane juste après, Sofiane Hiddoussi sait pertinemment que les organismes seront fortement sollicités avec ce que cela exige en amont en terme de préparation optimale à tous les niveaux.

Par le passé, à quelques reprises lors des derniers exercices, le CAB a pâti d'un certain retard à l'allumage, s'attelant par la suite à monter en régime et à récupérer, en seconde partie de saison, les points perdus.

Forcément, la leçon a été retenue en espérant que cette saison, non seulement le CAB, ne rongera pas son frein, mais en plus, il jouera crânement ses chances pour monter en grade.