Tunisie: Incendie majeur dans une usine à Bouhjar - Les pompiers en première ligne

Un important incendie s'est déclaré tôt ce matin dans une usine située à Bouhjar, provoquant de puissantes flammes et un impressionnant nuage de fumée noire visible à plusieurs kilomètres à la ronde. L'incident a suscité une mobilisation immédiate des services de la protection civile.

Les équipes de secours sont intervenues en urgence pour tenter de circonscrire le feu et empêcher sa propagation vers les installations et zones résidentielles voisines. Les opérations de lutte contre l'incendie se poursuivent, rendues particulièrement complexes par la violence des flammes et les conditions climatiques défavorables.

À ce stade, aucune victime n'est à déplorer, selon les premières constatations. Toutefois, les dégâts matériels pourraient s'avérer importants. Les causes exactes du sinistre demeurent inconnues, et une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances de l'incident et d'évaluer l'ampleur des pertes.