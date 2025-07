Tunisie: Yuri Buenaventura/Le grand retour - Un vent de salsa souffle sur Hammamet

Six ans d'absence et pas une ride : Yuri Buenaventura a offert un moment suspendu au public de la 59e édition du Festival International de Hammamet. Le maestro de la salsa colombienne a mêlé engagement, générosité et virtuosité dans un concert vibrant d'énergie et d'émotion.

Dès les premières notes, l'atmosphère a changé. L'amphithéâtre de Hammamet, déjà plein à craquer bien avant le début du spectacle, s'est mis à vibrer au rythme des percussions latines. Yuri Buenaventura n'a eu besoin que de quelques instants pour captiver la foule. Costume sport-chic, sourire franc, voix chaude : la star colombienne a transformé son retour sur scène en une célébration totale.

Il ne s'agissait pas seulement d'un concert. C'était un voyage, une immersion dans un univers musical fait de récits, de danses et de souvenirs. Pendant deux heures, l'artiste a multiplié les interactions: anecdotes intimes, invitations à danser, hommages à ceux qui l'ont inspiré. Avec lui, le public ne reste jamais spectateur. Il devient acteur, complice, partenaire de scène.

Ce retour tant attendu s'est aussi fait l'écho d'un engagement fort. Entre deux chansons, Yuri a pris le temps de parler. De la guerre. De la paix. De ce monde troublé qu'il rêve de réenchanter à coups de tambours et de mots. Sa musique rassemble, unit, efface les frontières. Chaque instrument devient un trait d'union entre les peuples, chaque chanson une prière pour la fraternité.

Le concert a démarré avec «Ámame», morceau éponyme de son nouvel album. Puis se sont enchaînés des titres à la fois inédits et familiers : «Como la maleza», «Historia de un Amor», «El Guerrero». Mention spéciale pour sa reprise de « Quizás » qui a bouleversé la salle. Et que dire de « Ne me quitte pas» ? Le silence religieux qui a précédé l'ovation parlait de lui-même.

Il a terminé avec un hymne joyeux à la salsa, sobrement intitulé «Salsa». Avec Ámame, Yuri Buenaventura signe un retour lumineux. L'album est un hommage à la musique latine de New York, un mélange de rythmes urbains et de mélodies pop, porté par des musiciens de haut vol. Mais sur scène, ce rêve musical prend toute son ampleur. Ce n'est pas juste un retour : c'est une renaissance.